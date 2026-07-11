L’Espagne retrouve la France en demie, Fabian Ruiz buteur

Hier soir, l’Espagne affrontait la Belgique pour une place en demi-finale. La Roja s’est imposée avec notamment un but de Fabian Ruiz. Le PSG placera au moins un joueur en finale.

Après la victoire de l’équipe de France contre le Maroc (2-0), qui a permis aux Bleus de devenir les premiers demi-finalistes de la Coupe du monde 2026, l’Espagne et la Belgique s’affrontaient hier soir pour tenter de se qualifier pour le dernier carré du Mondial et retrouver la France mardi prochain pour se disputer une place en finale. Titulaire lors de la première journée contre le Cap-Vert, Fabian Ruiz avait perdu sa place de titulaire au profit de Dani Olmo dès la deuxième journée de la phase de poules. Hier, le numéro 8 du PSG était de nouveau titulaire dans le milieu de terrain de la Roja en compagnie de Rodri et Dani Olmo.

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Fabian Ruiz a joué 58 minutes

La première mi-temps est dominée par l’Espagne, qui se procure quelques situations mais sans mettre en danger Thibaut Courtois. Il faut attendre la demi-heure de jeu pour voir la Roja concrétiser sa domination. Après une combinaison avec Lamine Yamal, Pedro Porro centre à ras de terre pour Dani Olmo. Ce dernier tente sa chance mais voit sa frappe être repoussée par le gardien belge dans les pieds de Fabian Ruiz qui propulse le ballon au fond des filets du pied droit (1-0, 30e). Après cette ouverture du score du joueur du PSG, Yamal va se procurer une belle occasion stoppée par Courtois (35e). Alors qu’ils n’avaient pas une seule fois été dangereux lors de cette première mi-temps, les Belges vont réussir à égaliser totalement contre le cours du jeu. Sur un centre venu de la droite de Timothy Castagne, Charles De Ketelaere, à la limite du hors-jeu, place une tête et trompe Unai Simon (1-1, 41e). C’est d’ailleurs le premier but encaissé par l’Espagne lors de ce Mondial. Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur ce score de parité. En seconde période, l’Espagne continue de conserver la maîtrise du ballon, même si c’est la Belgique qui va se procurer la première grosse occasion de la seconde période avec une frappe de De Cuyper qui touche le petit filet, après une belle action entre Doku et De Bruyne sur le côté gauche de la surface espagnole (55e). Ce deuxième acte est marqué par la maladresse de l’Espagne dans le dernier geste et la blessure de Thibaut Courtois, qui doit laisser sa place à Senne Lammens dans les buts. Pour son premier match de Coupe du monde, le portier de Manchester United va commettre une faute de main sur une frappe de l’extérieur de la surface de Cubarsi qui va offrir le deuxième but espagnol à Mikel Merino, entré en jeu deux minutes avant (2-1, 88e). L’Espagne se qualifie donc et défiera la France mardi soir pour tenter de rejoindre la finale. Une chose est sûre, au moins un joueur du PSG disputera la finale de la Coupe du monde. Titulaire et buteur, Fabian Ruiz a joué 58 minutes avant d’être remplacé par Pedri.