En fin contrat le 30 juin, Alexandre Letellier va quitter le PSG. Formé chez les Rouge & Bleu, il y était revenu durant l’été 2020. Le titi se contentait d’entraînement, dans son rôle de troisième gardien, depuis son retour. Mais hier soir, lors du large succès contre Metz (5-0), il est entré en jeu à la 83e minute en remplaçant Keylor Navas. Un premier match avec les Rouge & Bleu sur lequel il est revenu.

Alexandre Letellier ravi d’avoir pu jouer avec son club de cœur

« Ce n’était pas vraiment prévu, je ne savais pas vraiment quand est-ce que j’allais rentrer, et plus les minutes défilaient, plus j’attendais et je n’avais qu’une hâte, c’était de rentrer, assure le gardien au micro de PSG TV. Alors quand le coach m’a dit d’aller m’échauffer, il m’a dit tu as 5 minutes et tu y vas. Après tu ne te poses pas de questions, tu savoures, de gagner avec le club de ta ville, le club où tu es formé, le club que tu supportes depuis toujours. Maintenant comme je le dis, il y en a un de plus et tu savoures, surtout quand tu viens au Parc et que tu portes le maillot de Paris, ça n’a rien à voir.«