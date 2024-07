Leuchter : « Heureuse et fière de signer pour ce grand club »

Ce mardi, les Féminines du PSG ont officialisé la signature pour les trois prochaines années de Romée Leuchter, attaquante internationale néerlandaise. Cette dernière est excitée par cette nouvelle aventure.

Les Féminines du PSG sont actives lors de ce mercato estival. Elles ont recruté trois joueuses, Mary Earps, Griedge Mbock et donc Romée Leuchter. L’attaquante néerlandaise de 23 ans arrive en provenance de l’Ajax Amsterdam. Après avoir signé son contrat de trois, l’internationale batave s’est confiée à PSG TV. Extraits choisis…

Ses sentiments après sa signature au PSG

« Je me sens bien. Je suis très heureuse de signer pour ce grand club, et je suis très excitée à l’idée de commencer. C’est un grand moment pour moi et ma famille. Je suis fière d’être ici et j’espère que nous pourrons gagner beaucoup de titres ensemble. »

Troisième joueuse néerlandaise dans l’effectif du PSG

« Oui bien sûr, je connais Jackie Groenen et Lieke Martens puisque j’ai joué avec elle en équipe nationale des Pays-Bas. J’ai parlé avec elles avant de venir, et c’est vraiment bien qu’elles fassent aussi partie de l’équipe. Elles ne m’ont dit que des bonnes choses du club. Je pense que cela m’a beaucoup aidé à venir ici et à rejoindre le Paris Saint-Germain. »

Un message pour les supporters du PSG

« Je veux vous dire que je vais travailler dur pour ce club. Je vais me donner à fond, j’espère pouvoir marquer beaucoup de buts et gagner beaucoup de titres avec vous. »