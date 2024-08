Après l’épisode des droits TV, la LFP a un prochain rendez-vous avec les élections pour sa présidence. En septembre prochain, Vincent Labrune pourrait céder sa place, avec une véritable concurrence qui semble arriver.

Le dossier des droits TV pour la Ligue 1 aura grandement animé la vie de la LFP ces dernières semaines, au même titre que celle de Vincent Labrune. Ce dernier, président de la Ligue de Football Professionnel, pourrait, en plus d’y avoir laissé beaucoup de temps et d’énergie, pourrait y laisser son poste. En effet, le prochain rendez-vous pour la LFP sera le 10 septembre prochain avec les élections pour sa présidence. Une date à laquelle l’ancien président de l’Olympique de Marseille pourrait perdre sa place au détriment de … Cyril Linette. L’ancien dirigeant de L’Equipe, PMU ou encore le service des sports de Canal + serait en pleine réflexion quant à sa candidature pour la tête de la LFP selon les dernières informations d’RMC Sport. A l’occasion de son temps de réflexion, l’homme de 53 ans sonderait différents présidents de clubs de Ligue 1 et Ligue 2. Concernant la récente actualité des droits TV pour le championnat de France, Cyril Linette ne s’était pas montré dur avec les dirigeants de la LFP dans ses interventions : « Je pense qu’ils se sont bien battus. Il y aura de belles années à venir et peut-être de quoi ramasser la mise dans cinq ans« , avait-il déclaré, en affirmant qu’il aurait été difficile de faire mieux. Sur le salaire de Vincent Labrune évoqué dans les médias, Cyril Linette a une nouvelle fois pris la défense du numéro 1 de la LFP : « 1.200.000€, ça parait beaucoup mais c’est assez aligné sur les autres patrons d’entreprises de ce genre. Ce qui m’étonne plus, c’est qu’on n’entende pas parler plus de parts variables« . Un dossier qui sera à suivre de près, jusqu’au 10 septembre, jour d’élections pour la LFP.