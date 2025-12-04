LFP : Le calendrier pour la saison 2026 / 2027 dévoilé !

Le Conseil d’administration de la LFP a officialisé le calendrier général de la prochaine saison de Ligue 1 McDonald’s. Les clubs professionnels français connaissent désormais les grandes étapes de l’exercice 2026-2027, une saison qui se distinguera par l’absence notable de matchs en milieu de semaine, et la Coupe du Monde 2026.

L’attente des passionnés de football français prend fin : la Ligue 1 McDonald’s reprendra officiellement le week-end du 23 août 2026. Cette date marque le coup d’envoi de 34 journées de compétition qui passionneront les amateurs de football. Juste avant le début du championnat, l’élite du football français aura l’occasion de décrocher un premier titre avec la 31e édition du Trophée des Champions, programmé dès le week-end du 15 août 2026. Ce match inaugural donnera le ton de la nouvelle saison.

Trêve hivernale et fin de saison 2027 : les repères majeurs

La trêve hivernale interviendra après la 14e journée, qui se jouera le week-end du 13 décembre 2026, clôturant ainsi la première partie de l’année civile. Les acteurs du championnat retrouveront les pelouses dès le début de l’année 2027. La reprise est prévue avec la 15e journée lors du week-end du 3 janvier 2027. Le sprint final se terminera au printemps, avec la 34e et dernière journée du championnat fixée au samedi 29 mai 2027. Cette date marquera la fin de la course au titre de champion de France et le dénouement de la lutte pour le maintien. La saison sera rythmée uniquement par des rencontres les week-ends, car la LFP a décidé de ne programmer aucune journée en semaine, une décision visant à optimiser la récupération des joueurs et la visibilité des rencontres.

Barrages et enjeu d’accession : le calendrier des derniers frissons

Même après la dernière journée de championnat, l’intensité ne retombera pas pour les clubs concernés par les barrages. Les rencontres décisives pour l’accession ou le maintien en Ligue 1 McDonald’s sont également planifiées.

Le match aller des barrages opposant le seizième de Ligue 1 au vainqueur des play-offs de Ligue 2 BKT se tiendra le jeudi 3 juin 2027, et le match retour aura lieu quelques jours plus tard, le dimanche 6 juin 2027. Ces dates cruciales finaliseront la composition de l’élite pour la saison suivante, offrant un spectacle haletant pour la promotion. Ce calendrier stable et lisible permet aux clubs d’anticiper au mieux leurs préparatifs et stratégies de recrutement pour l’année à venir.