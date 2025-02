LFP : Les coulisses du dernier Conseil d’Administration

En pleine crise des droits TV de la Ligue 1 entre entre la Ligue et DAZN, le Conseil d’Administration de la LFP s’est réuni ce lundi. Au menu ? Le fond de réserve afin de limiter la casse et l’unité à prôner pour le football français.

Un Conseil d’Administration de la Ligue de Football Professionnel s’est tenu ce lundi. Prévu à 17h30, cette réunion n’a démarré qu’à 18h et n’a duré que 20 minutes selon les indiscrétions de nos confrères d’RMC Sport. Si DAZN se refuse toujours à payer les 35 millions d’euros manquants aux clubs de Ligue 1, la LFP a acté l’utilisation du fond de réserve afin de soulager les finances des clubs. Après cette validation s’est installée un échange sur « l’importance de l’unité du football français », après les tensions créé par les fuites dans la presse notamment. Selon certains qui ont participé à la cette réunion en visio, le premier constat fait est celui de certains dirigeants qui mèneraient une fronde contre les dirigeants de la LFP : Joseph Oughourlian président du RC Lens et John Textor de l’OL. De l’autre côté, le HAC et le FC Nantes se rangent eux derrière la Ligue : « Ils veulent déchirer la Ligue et la gérer eux-mêmes avec CVC« , aurait déclaré un patron de club lors de cette réunion.

Le PSG qui lance sa propre chaîne ?

Toujours selon les indiscrétions d’RMC Sport, c’est en fin de réunion que Nasser Al-Khelaïfi a pris la parole. Le président du Paris Saint-Germain a souligné qu’il se concentrait sur son propre intérêt avec la possibilité de la création d’une chaîne 100% PSG, ce qui serait « la meilleure chose à faire« . Dans le même temps, le dirigeant qatari aurait insisté sur le fait qu’il « souhaite une solution pour tous les clubs, y compris pour les petits clubs, y compris pour la Ligue 2« . Une déclaration à laquelle le président de Rodez, Pierre-Olivier Murat, a réagi en remerciant chaleureusement Nasser Al-Khelaïfi. Ce dernier a fini par demander à DAZN de payer son dû à la LFP, et à ce que les 18 clubs de L1 restent unis.