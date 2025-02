LFP : Les coulisses d’une réunion explosive !

A l’occasion d’un numéro de Complément d’Enquête, un extrait d’une réunion de présidents de clubs et Vincent Labrune a fuité. Un épisode qui remonte au temps des négociations avec DAZN.

Au moment des négociations avec DAZN, les droits TV du championnat de France n’ont cessé de créer la discorde entre les présidents de clubs. Entre diverses passes d’armes, la situation n’était pas des plus détendues en interne, en témoigne le document diffusé ce jeudi dans le dernier numéro de Complément d’Enquête. Un extrait d’une réunion en visio dans lequel le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi défend ses intérêts et ceux de BeIN Sports face aux présidents du RC Lens et de l’OL, Joseph Oughourlian et John Textor. Le premier d’entre eux, s’étonnant de voir la chaîne qatarie entrer dans la danse, a vu Nasser Al-Khelaïfi lui rétorquer : « Moi je n’ai pas compris Joseph, peut-être que vous avez un problème avec BeIN ? Le plus important pour moi c’est clubs. Notre objectif c’est de prendre le maximum de cash aujourd’hui« , avant de lui répondre : « Tu devrais respecter les autres présidents« . Ce à quoi le dirigeant qatari a une nouvelle fois répondu : « Ne parles pas au nom des autres présidents. Tu es bon dans ton business mais tu ne comprends rien aux médias, ok ?« .

Le ton qui monte entre Nasser Al-Khelaïfi et John Textor directement

C’est visiblement en fin de réunion que John Textor, dans cet extrait publié sur les antennes de France 2, a pris la parole : « Si nous manquons de temps, il faudrait donner la parole à quelqu’un d’autre que Nasser. Nasser tu tyrannise tout le monde !« . Une sortie à laquelle le président du PSG s’est empressé de répondre : « John, John, John … arrête de parler, tu n’y comprends rien. Tu es un cow-boy qui vient de nulle part, et tu viens nous parler !« . Avec le sourire aux lèvres, le dirigeant américain répond : « Oui, c’est ça. Je n’y connais rien, et on est tous des idiots ici« . Un échange qui se terminera avec Nasser Al-Khelaïfi qui menace de quitter l’appel visio et donc la réunion.