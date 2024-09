LFP : Rendez-vous pris entre le PSG et Mbappé devant la commission des recours

Le nom de Kylian Mbappé continue à être lié au PSG dans le conflit qui oppose l’attaquant de l’Equipe de France au club de la capitale. Pour tenter de clôturer le dossier, le rendez-vous est fixé au 15 octobre prochain devant la commission paritaire des recours de la Ligue de Football Professionnel.

Au cours du mois d’août 2023, afin de réintégrer l’effectif professionnel du PSG et sortir du loft, Kylian Mbappé accepte de s’assoir sur diverses primes, et passe donc un accord avec ses dirigeants. L’accord est aujourd’hui contesté dans le clan du joueur, qui réclame 55 millions d’euros correspondant à « l’ultime tiers d’une prime à la signature (36 millions d’euros brut) que le joueur était censé toucher en février, les trois derniers mois de salaires prévus dans son contrat (avril, mai, juin), ainsi qu’une prime d’éthique sur ces trois mois« , précise RMC Sport. Dans ce contexte, le 12 septembre dernier, la LFP a enjoint le PSG a payer cette somme à son ancien joueur. Toutefois, le club de la capitale a décidé de faire appel, et a rendez-vous avec le clan Mbappé le mardi 15 octobre prochain devant devant la commission paritaire des recours de la Ligue de Football Professionnel, selon une information de L’Equipe, confirmée par RMC Sport.