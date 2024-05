À la recherche d’un nouveau site pour accueillir son futur stade, le PSG voit une piste prendre du plomb dans l’aile, l’hippodrome de Saint-Cloud.

La rupture totale entre le PSG et la Mairie de Paris au sujet de la vente du Parc des Princes oblige l’état-major parisien a étudié des nouveaux sites pour accueillir la future enceinte des Rouge & Bleu. Et à ce jour, quatre pistes sont évoquées dans les médias : Montigny-le-Bretonneux (Yvelines), Gonesse (Val-d’Oise), Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) et l’hippodrome de Saint-Cloud. Cependant, pour cette dernière option, cela semble très compliquée. Pourtant, ce site représentait quelques avantages. Premièrement, il n’était pas la propriété de la Mairie de Paris mais de France Galop. De plus, sa proximité avec le Parc des Princes (à moins de 5 km) lui permettait de ne pas trop s’éloigner et de rester proche de Paris intra-muros.

Le PSG attentif à l’hypothèse d’un site à Poissy

Contacté par Le Parisien, « le club, qui a confirmé sa volonté de quitter le Parc des Princes ces derniers mois, n’a pas souhaité nous affirmer la présence du site de Saint-Cloud parmi les candidats privilégiés. » Mais cela reste tout de même une option sérieuse, d’après le quotidien francilien. « ‘Aucune piste n’est privilégiée à ce stade’, nous confie-t-on du côté du Paris Saint-Germain, qui précise que les différentes pistes étudiées ‘depuis plusieurs mois’ avancent et sont étudiées avec minutie et précaution, en ce qu’elles représentent un enjeu majeur pour le club », rapporte LP. Le site de Saint-Cloud est suffisamment grand pour accueillir le projet d’un stade à 60.000 places. Cependant, cette piste de l’hippodrome de Saint-Cloud comporte plusieurs contraintes. Le maire de Saint-Cloud, Éric Berdoati, supporter du PSG depuis 1977, ne milite pas pour une arrivée des Rouge & Bleu. « Depuis le plan local d’urbanisme (PLU) de 2012, l’hippodrome est en zone inconstructible » Et cela ne risque pas de changer. « Et ne comptez pas sur moi pour le modifier dans ce sens ! », a déclaré Éric Berdoati. À ce jour, il n’y a aucune chance que la commune se porte candidate pour accueillir le futur stade du PSG.

Autre obstacle, l’hippodrome de Saint-Cloud a une particularité avec sa lice à gauche (c’est-à-dire que les chevaux tournent dans le sens inverse des aiguilles d’une montre), chose très rare en France. Et selon le maire de Saint-Cloud, France Galop n’est pas désireux de voir le PSG arriver. Interrogé par Le Parisien, France Galop a simplement répondu : « L’hippodrome de Saint-Cloud restera un hippodrome. » De plus, la ville n’est pas adaptée pour recevoir un afflux massif de supporters lors des matches. Plusieurs contraintes qui semblent donc mettre fin à cette piste de l’hippodrome de Saint-Cloud. En revanche, toujours selon le quotidien francilien, « le PSG est également attentif à l’hypothèse d’un site à Poissy (Yvelines) pour accueillir le futur stade. »