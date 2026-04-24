L’hommage de Luis Enrique aux supporters du PSG

Demain soir (19 heures, Ligue 1 +), le PSG se déplace à Angers dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse.

Le PSG retrouve la Ligue 1 demain soir avec le déplacement à Angers dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse. Devant les journalistes, le coach du PSG a été questionné sur l’état de santé de Vitinha, la possibilité de voir Lucas Chevalier rejouer avant la fin de la saison, le possible turnover contre Angers en perspective du match contre le Bayern Munich, Ousmane Dembélé, Fabian Ruiz, Warren Zaïre-Emery, Khvicha Kvaratskhelia, les supporters du PSG…

Le match contre Nantes (PSG TV)

« Contre Nantes, il y avait beaucoup à perdre. Les joueurs ont montré leur capacité à surmonter les problèmes. J’ai fini très content à la fin du match. C’est difficile de gérer ça car c’est une situation différente par rapport aux dernières années, où on avait un écart plus grand. Lens fait un très bon championnat, il faut donc gagner les matchs et maintenir le niveau pour garder la différence. Ce sont des matchs pièges, comme contre Angers demain. »

La gestion du temps de jeu alors que l’avance en Ligue 1 n’est pas si grande

« C’est la même chose que l’année dernière pour les temps de jeu. On avait plus de différences avec le deuxième l’an dernier, Lens est à côté cette année mais c’est la même obligation de chercher à gagner. C’est comme ça pour une équipe comme la nôtre. On est obligé de jouer avec cette ambition. »

Comment gérer les joueurs qui sont susceptibles de jouer la Coupe du monde ?

« Je suis entraîneur du PSG. Le reste, je m’en fous. Je ne suis pas intéressé par ça. Ce que je dois gérer, c’est la situation du PSG. »

Vitinha

« Rien n’a changé. C’est la même chose que quand tu m’avais posé la question il y a trois jours. »

Sa gestion de son effectif

« On a fait la même chose. Nous avons un chemin, compliqué. Il y a beaucoup de matchs mais on adore avoir ce calendrier. Un résultat négatif contre Lyon ou un résultat positif contre Nantes, ça ne change rien. Je ne peux pas changer la direction de la voiture. Le plus compliqué, c’est d’arriver au match avec la meilleure équipe, de chercher à contrôler ce qu’on peut. On sait quels sont les matches importants pour gagner le championnat et la Ligue des champions. »

Du possible temps de jeu pour Lucas Chevalier ?

« Le football, c’est incroyable. Vous avez critiqué tout le temps Chevalier durant la première partie de saison, je l’ai défendu. Maintenant, la question est de savoir quand il va jouer. C’est le football de haut niveau. »

La forme d’Ousmane Dembélé

« Ce sera une question plus facile à poser à Dembélé qu’à moi. Pour nous, il est très important, c’est le Ballon d’Or, un leader dans le travail offensif et défensif. On a très bien géré cette saison, avec Ousmane et ses sensations. On voit encore la meilleure version de Dembélé. »

Khvicha Kvaratskhelia

« Tu t’intéresses à Kvaratskhelia mais il n’est pas Brésilien (la journaliste est Brésilienne, ndlr). C’est un joueur différent. On connaissait sa qualité, c’est un guerrier, il transmet des sensations positives avec le ballon. Quand tu as ce type de joueur, c’est très positif. »

La différence de jouer avec Warren Zaïre-Emery ou Fabian Ruiz au milieu

« Tous les joueurs qu’on a au milieu, on peut faire la combinaison qu’on veut et ce sera magnifique. Ils ont joué ensemble beaucoup de fois, Zaïre-Emery peut jouer latéral. En tant qu’entraîneur, c’est un vrai plaisir d’avoir Fabian Ruiz de retour. Vitinha, Joao, Dro, Beraldo, ils ont la qualité de jouer dans notre équipe. Des retours de blessure, ce sont de bonnes nouvelles. »

Une défense solide

« Sur les clean-sheets, on a fait comme d’habitude. On cherche toujours à s’améliorer. Quand on marque 4 ou 5 buts, on a l’impression qu’on a fait quelque chose de différent. Les stats, elles ont montré durant toute la saison notre niveau. C’était très haut. C’est une obsession pour nous, j’adore bien jouer au football mais tu dois savoir défendre pour ça, faire beaucoup de pressing en cherchant à prendre le ballon. On doit être courageux et ambitieux. Bien jouer au football, c’est une condition pour jouer dans notre équipe. »

Les supporters du PSG pensent que je suis un magicien ?

« Je ne suis pas un magicien, vous savez. En tant qu’entraîneur, c’est merveilleux d’avoir de tels supporters. Je ne suis pas fatigué de le souligner car c’est tellement différent par rapport à ce qu’on voit dans le football. Ils sont avec nous dans les moments difficiles. On est au-dessus de toutes les équipes sur ça. Le football, c’est souvent injuste mais on l’acceptera. On cherche à arriver encore un peu plus loin. »

Important de pouvoir aligner deux fois de suite la même équipe ?

« Non, au contraire. Ce que nous montrons, c’est de surmonter les choses peu importe l’équipe. Vous pouvez voir plus ou moins les mêmes choses, mais la stratégie est la même chose. C’est ça faire partie d’une équipe, j’en suis content. »