L’hommage de Nasser al-Khelaïfi à Teddy Riner

Ce vendredi, Teddy Riner est encore un peu plus entré dans l’histoire du judo en s’offrant un troisième titre olympique individuel lors des JO de Paris. Nasser al-Khelaïfi a tenu à lui rendre hommage.

Teddy Riner est déjà une légende du judo et du sport français. Ce vendredi, il est encore entré un peu plus dans l’histoire du sport avec un troisième titre de champion olympique dans la catégorie des plus de 100 kilos, en plus de ses médailles de bronze en 2008 et 2021 et de son titre en équipe à Tokyo. Il a aussi remporté 11 fois les championnats du monde. Joueur du PSG Judo, Teddy Riner a reçu les félicitations et un bel hommage de son président, Nasser al-Khelaïfi, qui était présent dans la salle pour assister à son sacre.

« Teddy conforte son statut d’icône du sport mondial et de légende française »

« Nous adressons nos plus vives félicitations à Teddy Riner pour son incroyable titre olympique, ici chez lui à Paris. Avec cette troisième médaille d’or olympique individuelle, Teddy conforte son statut d’icône du sport mondial et de légende française. Le Paris Saint-Germain est très fier de le voir représenter notre club et la France. Nous avons toujours dit qu’il était le meilleur, et il l’est vraiment – et c’est un modèle extraordinaire pour les athlètes de Paris, de France et du monde entier. Cette victoire historique et exemplaire inspirera les sportifs, les garçons et les filles, pour les générations à venir », lance le président du PSG sur le compte X du club de la capitale.