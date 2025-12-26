L’hommage du PSG à Jean-Louis Gasset, décédé ce vendredi

Jean-Louis Gasset nous a quittés ce vendredi matin. Le PSG, club dans lequel il a été adjoint pendant cinq ans (2001-2003 et 2013-2016), lui a rendu hommage.

Le PSG est en deuil ce vendredi. Jean-Louis Gasset, qui a été l’adjoint de Luis Fernandez pendant deux ans (2001-2003) puis celui de Laurent Blanc (2013-2016), est décédé ce vendredi matin à l’âge de 72 ans. Après l’annonce de son décès, le PSG a tenu à lui rendre hommage sur son site internet.

Jean-Louis Gasset n’avait laissé que des bons souvenirs lors de ses deux passages dans la capitale

« La famille Paris Saint-Germain et le football français sont en deuil : Jean-Louis Gasset nous a quittés, à l’âge de 72 ans. Le natif de Montpellier avait rejoint le Paris Saint-Germain en 2001 et Luis Fernandez au poste d’adjoint pour deux saisons, avant de suivre l’ancien milieu de terrain et entraîneur des Rouge et Bleu en Espagne à l’Espanyol Barcelone. C’est lors de son second passage à Paris dix ans plus tard que Jean-Louis Gasset va connaitre la gloire et remporter de nombreux titres, en duo avec Laurent Blanc. Trois saisons réussies de 2013 à 2016, avec un triplé la première saison (Championnat-Coupe de la Ligue-Trophée des Champions) et deux quadruplés historiques, avec la Coupe de France en prime. Apprécié par les joueurs qu’il a côtoyés à Paris, Jean-Louis Gasset n’avait laissé que des bons souvenirs lors de ses deux passages dans la capitale, et restait toujours attaché au Paris Saint-Germain quand il revenait au Parc des Princes, avec Montpellier, Saint-Étienne ou encore Bordeaux. Toutes les pensées du Paris Saint-Germain vont à sa famille et à ses proches. »