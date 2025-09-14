L’hommage vibrant du PSG et du Parc des Princes pour Kimpembe

Après plus de 20 ans au PSG, Presnel Kimpembe a quitté définitivement les Rouge & Bleu cet été. Et le Titi a reçu un hommage vibrant de la part du club et du Parc des Princes.

Une page se tourne pour le PSG et Presnel Kimpembe. Arrivé à l’âge de 10 ans chez les Rouge & Bleu, Presnel Kimpembe quitte son club formateur après 20 ans. Handicapé par une grosse blessure au tendon d’Achille en février 2023, le défenseur de 30 ans n’a jamais réussi à retrouver son niveau et tentera de relancer sa carrière du côté du Qatar Sports Club. Et après la victoire face au RC Lens en Ligue 1 (2-0), Presnel Kimpembe a reçu l’hommage qu’il méritait devant son public. Il quitte le club après 241 matches disputés et 27 trophées remportés.

« Je suis très fier d’avoir porté ce maillot, d’avoir respecté ces valeurs et ces couleurs »

Le numéro 3 parisien a été accueilli par une haie d’honneur de ses coéquipiers et du staff, qui portaient un maillot « merci Presko. » Entré sur la pelouse avec ses trois enfants, Presnel Kimpembe a été acclamé par le public parisien et a reçu un trophée de la part du président Nasser al-Khelaïfi. Sous les acclamations du Parc des Princes, l’international français n’a pas pu retenir ses larmes avant de tenir un discours émouvant : « Bonsoir à tous. Ce n’est pas facile pour moi aujourd’hui mais je voulais vous dire à vous tous, merci pour les émotions au sein de ce club, les valeurs inculquées, le respect. C’est une victoire d’être là ce soir parce que je me suis bagarré toutes ces années. J’ai ma famille qui est présente ici aujourd’hui. Je suis très fier d’avoir porté ce maillot, d’avoir respecté ces valeurs et ces couleurs. Je suis aussi très fier de vous avoir tous rendu heureux, surtout ma famille et ma mère. Merci à tous, au club et à tous ceux qui ont travaillé au PSG, les encadrants, les salariés, à mon président qui a été très spécial avec moi durant mon séjour ici, merci à la direction, à mes coéquipiers. Merci à toutes les personnes qui travaillent ici. Je vous aime tous. Merci. »

Après ce discours, le Titi a salué chaque membre du staff et ses coéquipiers avant de faire un tour d’honneur au Parc des Princes. Les supporters ont également rendu un bel hommage au joueur avec un tifo de Kimpembe tenant la Ligue des champions. Au pied du Virage Auteuil, le désormais ex-Parisien a posé avec ses 27 trophées remportés durant sa carrière à Paris.

Rentrons… il pleut 🥺



PRESKO ❤️💙 pic.twitter.com/mSi6UR4uSX — Canal Supporters (@CanalSupporters) September 14, 2025

De Titi à Légende

Merci pour tout Presnel ❤️💙 pic.twitter.com/yt3EbaWXgQ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 14, 2025