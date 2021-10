Dimanche soir, lors d’un Classico un peu décevant, une action a fait beaucoup parler. À la 72e minute, un individu s’est introduit sur la pelouse du Vélodrome alors que Lionel Messi était en pleine action. L’homme s’est précipité vers la Pulga avant d’être arrêté par les stadiers. Ce mardi après-midi, on en sait un peu plus sur cet homme. D’après des informations de RMC Sport, le streaker ne serait pas un habitué de l’enceinte phocéenne ni un supporter de l’OM. « Lors de ses échanges avec les forces de police, l’individu est apparu « comme peu cohérent et s’est difficilement expliqué en français ». Il s’agit d’un sans-papiers qui n’a pas de domicile fixe dans la région« , expose le média sportif.