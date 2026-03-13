Liam Rosenior croit en ses chances de renverser le PSG

Mercredi soir, le PSG s’est imposé contre Chelsea en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions (5-2). Malgré le déficit de trois buts, Liam Rosenior pense son équipe capable de renverser le PSG.

Le PSG a pris une option pour la qualification en quart de finale de la Ligue des champions en s’imposant de trois buts sur la pelouse du Parc des Princes contre Chelsea lors du huitième de finale aller (5-2). Mardi soir, le PSG voudra terminer le travail à Stamford Bridge pour poursuivre l’aventure en Champions League et affronter soit Galatasaray soit Liverpool en quart de finale. Du côté de Chelsea, il faudra un exploit pour se qualifier pour les quarts. Liam Rosenior, le coach des Blues, croit en les chances de son équipe de renverser le PSG.

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« J’ai vu à maintes reprises des équipes remonter un déficit de trois buts à domicile en Ligue des champions »

« Je ne donne la priorité à aucune compétition. Notre façon de jouer, c’est de vouloir gagner le prochain match. J’ai vu à maintes reprises des équipes remonter un déficit de trois buts à domicile en Ligue des champions, lance le coach anglais en conférence de presse dans des propos relayés par beIN SPORTS. Au vu du nombre d’occasions que nous avons créées lors de ce match, après l’avoir analysé, nous avons encore de très bonnes chances si nous parvenons à marquer le premier but en première mi-temps mardi soir, après ce match important de demain (30e journée de Premier League contre Newcastle, NDLR). »