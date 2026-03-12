Liam Rosenior et Wesley Fofana dithyrambiques envers le PSG

Ce mercredi soir, le PSG a fait un grand pas vers la qualification en quarts de finale de la Ligue des champions après son large succès contre Chelsea (5-2). Liam Rosenior et Wesley Fofana sont admiratifs du PSG.

Si le PSG était plus en difficulté sur le terrain ces dernières semaines, ce mercredi soir – sur la pelouse du Parc des Princes – il a rappelé à tout le monde qu’il était le champion d’Europe en titre en s’imposant largement contre Chelsea lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions (5-2). Les Parisiens prennent une grosse option pour la qualification en quart de finale avant le match retour à Stamford Bridge mardi soir. Malgré trois buts d’avance, les Parisiens ne veulent pas fanfaronner et voudront terminer le travail à Londres. En face, Wesley Fofana, au micro de Canal Plus, a souligné la belle prestation du PSG, même s’il a regretté les erreurs de son équipe.

« Ils nous ont sanctionnés à chaque erreur »

« On n’a pas le droit de faire ce genre d’erreurs à ce niveau-là. On fait des erreurs grossières. Le dernier but, c’est la fin du match, il y a un mouvement de foule, on n’est plus dans le match. On va presser, on prend le cinquième qui fait encore plus mal. On a fait trop d’erreurs, ils nous ont sanctionnés. C’est une grande équipe, ils nous ont sanctionnés à chaque erreur. Les sorties de balle ? On ne se cache pas, on prend beaucoup de risques, ce soir on le paye. On s’entraîne tous les jours pour faire le moins d’erreurs possible, mais c’est un jeu où on est tous d’accord pour prendre ces risques. Ce soir, on a été sanctionné, ils ont très bien défendu et très bien pressé, mais on va essayer de corriger ça et d’apprendre de nos erreurs. Le match retour ? Tant qu’il y a un match retour il y a de l’espoir. On sera chez nous, on aura trois buts à marquer pour au moins aller en prolongation, mais on va tout donner. On n’a rien à perdre. »

De son côté, Liam Rosenior, son entraîneur, s’est montré dithyrambique envers le PSG en conférence de presse, dans des propos relayés par L’Equipe. « Il n’y a pas beaucoup de Barcola ou de « Kvara » en Premier League, c’est une équipe vraiment extra. Notre perf’ jusqu’au 3e but était vraiment très bonne. C’est différent vu le résultat final mais il faut qu’on se souvienne de ce qu’on a fait de bien. Il faut qu’on se relève, il faut tester notre résilience. Le match ? On est quand même contents de notre performance. Les 15-20 dernières minutes étaient complètement folles. On a été punis par une très bonne équipe. Quand on regarde le score ça fait mal vraiment. Pendant 75 minutes, on était vraiment bien. Filip (Jörgensen) a très bien joué, ça fait partie du football. À ce moment-là à 2-2, on était proches de marquer un 3e but, il y a aussi le hors-jeu de Pedro. Le 5e but fait vraiment mal aussi. »