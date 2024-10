Pour le compte de la 8e journée de Ligue 1, le PSG reçoit le RC Strasbourg au Parc des Princes ce samedi (21h sur DAZN). A deux jours du match, le coach alsacien, Liam Rosenior, s’est rendu en conférence de presse afin de répondre aux questions des journalistes.

Comment aborder le match face au PSG ?

« Ce sera un match compliqué contre une très très bonne équipe. Mais on continue de travailler et on ne changera rien à nos idées de jeu. On sait qu’on peut faire quelque chose là-bas ».

Les changements forcés par les absences

« On a changé beaucoup de choses entre les 7 matches. C’est forcément dommage que Douk’ et Guéla soient absents (suspendus), mais d’autres joueurs attendant leur chance et je suis certain qu’ils la saisiront ».

Comment préparer cette rencontre ?

« On continue de travailler comme à chaque fois pour bien préparer le match. Il faut qu’on le trouve les solutions pour les mettre en difficulté. Mais on a nous aussi une très bonne équipe ».

Le repos accordé à ses joueurs

« Accorder de longs breaks, c’est un contrat de confiance avec les joueurs. Il y a des programmes individuels qui sont mis en place pour que chacun continue de travailler, qu’ils soient avec leurs familles ou en vacances ».

Les retours de blessures

« Marvin Senaya a repris l’entraînement. C’est le seul des blessés qui sera de retour et je suis très content parce que c’est un bon joueur ».

🎙️ Mamadou Sarr : "Il y a beaucoup d’avantages à avoir un papa ancien footballeur. Il m’a appris beaucoup de choses, et il débriefe avec moi ma performance après chaque match."#PSGRCSA pic.twitter.com/S8YmwLRVYv — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) October 17, 2024 X : @RCSA

A propos de son défenseur central Mamadou Sarr

« Mamadou a un caractère exceptionnel. Il est tout le temps calme, même sur le terrain. Il fait un très bon début de saison malgré son jeune âge, il faut qu’il continue comme ça ».

Mamadou Sarr à l’idée d’affronter le PSG

« C’est un match comme les autres. Ça reste un match à 11 contre 11. On y va avec toutes nos qualités pour faire le meilleur résultat possible ».

Comment aborder la rencontre ?

« Il faut d’abord prendre du plaisir et jouer notre jeu. C’est un beau challenge. Ils ont des joueurs qui vont très vite devant, ça va être dur de les arrêter ».