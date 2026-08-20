Ligue 1 – 1000 supporters du PSG attendus au Roazhon Park

Le PSG jouera son premier match de Ligue 1 dimanche soir (20h45, Ligue 1 +) sur la pelouse du Roazhon Park pour y défier Rennes. Il pourra compter sur 1000 supporters.

Dimanche soir, le PSG devait recevoir le Stade Rennais pour le compte de la première journée de Ligue 1. Mais en raison d’une pelouse impraticable, la rencontre a été inversée. Les Parisiens se déplaceront donc au Roazhon Park pour y défier les Rennais. Malgré un changement de dernière minute, la rencontre entre les deux équipes se jouera à guichets fermés selon les informations de RMC Sport.

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Des places qui se sont vendues très rapidement

Les places en vente ont trouvé preneurs très rapidement, grâce sans doute en partie à des tarifs que le Stade Rennais a voulu volontairement bas pour une telle affiche, de l’ordre de moins de 40 % par rapport aux tarifs de l’an dernier pour le match face au PSG, avance le média sportif. Du côté du PSG, le parcage visiteur sera aussi plein à craquer. RMC Sport indique que 1000 supporters du PSG sont attendus à Rennes.