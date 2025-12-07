Ligue 1 – 16 buteurs différents pour le PSG, un record en Europe
Auteur d’une performance XXL sur la pelouse du Parc des Princes face au Stade Rennais (5-0), le PSG confirme sa force offensive durant cet exercice 2025-2026.
Le PSG débute parfaitement son mois de décembre. Dans cette dernière ligne droite de l’année 2025, le club de la capitale a livré une très belle partition pour s’imposer face à une équipe du Stade Rennais en forme depuis quelques semaines. Et l’équipe de Luis Enrique a une nouvelle fois prouvé sa force offensive avec quatre buteurs différents (doublé de Khvicha Kvaratskhelia, buts de Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye et Gonçalo Ramos).
Concernant Ibrahim Mbaye, il a inscrit son premier but de la saison avec le PSG. Une réalisation qui permet aux Rouge & Bleu de compter 16 buteurs différents dans cet exercice 2025-2026 de Ligue 1. Tout simplement un record dans les cinq grands championnats européens, loin devant le Bayern Munich, Brighton et le LOSC, qui comptent chacun 13 buteurs différents dans leur championnat respectif, comme le rapporte Opta. Toutes compétitions confondues, le PSG compte même 18 buteurs différents (Willian Pacho et Marquinhos ont seulement marqué en Ligue des champions).
Les 16 buteurs différents du PSG en Ligue 1
- João Neves : 5 buts
- Bradley Barcola : 5 buts
- Gonçalo Ramos : 3 buts
- Khvicha Kvaratskhelia : 3 buts
- Ousmane Dembélé : 2 buts
- Senny Mayulu : 2 buts
- Nuno Mendes : 2 buts
- Achraf Hakimi : 2 buts
- Désiré Doué : 1 but
- Ibrahim Mbaye : 1 but
- Lee Kang-In : 1 but
- Vitinha : 1 but
- Fabian Ruiz : 1 but
- Warren Zaïre-Emery : 1 but
- Illia Zabarnyi : 1 but
- Lucas Beraldo : 1 but