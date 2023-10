En marge de la 8e journée de Ligue 1, le PSG affronte Rennes du côté de la Bretagne (20h45, Prime Video). Une partie qui se fera avec un nombre limité de fans parisiens.

La 8e journée de Ligue 1 se conclura ce dimanche soir avec un choc alléchant entre le PSG et le Stade Rennais dans l’antre breton du Roazhon Park. Une opposition qui ne s’annonce pas simple pour les hommes de Luis Enrique, en difficulté depuis deux rencontres. Après un nul à Clermont lors de la journée précédente et un revers cinglant à Newcastle en Ligue des Champions, une réaction est espérée de la part de tous les supporters rouge et bleu. Des supporters qui se déplaceront d’ailleurs en nombre restreint ce jour du fait d’un arrêté préfectoral.

Uniquement des Ultras dans le parcage visiteur

En effet, comme nous le relaye Bruno Salomon, journaliste pour France Bleu Paris, le parcage visiteur ne sera que très peu garni du côté du Roazhon Park ce soir. Ce sont ainsi 480 supporters parisiens qui seront attendus à Rennes. La totalité sera, en outre, issue du Collectif Ultras Paris.