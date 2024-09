A l’occasion de la clôture de la 3e journée de Ligue 1, le PSG s’est imposé (1-3) sur la pelouse du LOSC. Une victoire qui confirme le bon début de saison des hommes de Luis Enrique, mais entachée par une polémique d’arbitrage.

A la 83e minute de jeu de la rencontre entre le LOSC et le PSG, les joueurs de Bruno Génésio sont menés 1-2 par ceux de Luis Enrique, mais inscrivent le but de l’égalisation par le biais de Tiago Santos. Cependant, l’arbitre de la rencontre, Benoit Bastien, lève le bras afin de signaler un hors-jeu. Une décision contestée de toutes parts du côté du LOSC : « On met des millions d’euros sur la table pour avoir la vidéo et être certain de prendre les bonnes décisions. Tout le monde l’a regardé après coup, on l’a tous regardé, je suis même allé voir monsieur Bastien (arbitre de la rencontre ; NDLR), qui lui n’y est pour rien, qui m’a confirmé que le fait que Thomas Meunier touche le ballon remettait en jeu Thiago Santos. C’est la grosse frustration de la soirée […] Je l’ai très mauvaise. Très très très énervé par rapport à ça« , a déclaré en zone mixte l’ancien directeur sportif du PSG et désormais président du LOSC, Olivier Létang. Au micro du diffuseur DAZN, le coach Bruno Génésio est allé dans le même sens que son supérieur : « C’est dur et c’est très très litigieux, avait-il regretté en conférence de presse. La VAR doit faire son travail. Si on met une VAR et qu’elle ne sert à rien, autant ne pas la mettre. Je n’ai rien à reprocher à M. Bastien, mais je ne sais pas ce que les gens dans le bus (de la VAR) regardaient. Un autre match, un film ? Je ne sais pas« . L’épicentre de la polémique est la position de Tiago Santos jugée licite par les Lillois au moment où Thomas Meunier touche le ballon, et remettrait potentiellement le Portugais en jeu. Cependant, sur des images que Le Parisien s’est procuré en exclusivité, la position de Tiago Santos est toujours illicite, même en prenant en compte le ballon dévié par Thomas Meunier.

La direction technique de l'arbitrage a vérifié à postériori le but refusé à Tiago Santos lors de #LOSCPSG, en incluant la touche de Meunier oubliée lors du check VAR.



Les images, que @le_Parisien dévoile en exclusivité, sont formelles : Santos était toujours hors-jeu. ⬇️ pic.twitter.com/MjCzxzYq5C — Alexandre Aflalo (@aflaalex) September 3, 2024 X : @aflaalex

« Nous avons souhaité revisionner les images en les retraitant telles qu’elles auraient dû l’être pendant la rencontre. Au moment de la déviation de Thomas Meunier vers Thiago Santos, l’image est formelle : le joueur est toujours hors-jeu« , confie Aumaury Delerue, le manager instructeur des arbitres de Ligue 1, à nos confrères du Parisien. La direction de l’arbitrage ne dédouane cependant pas les équipes de Benoit Bastien d’une erreur dans le processus de vérification de la situation mais « la réalité de l’image, in fine, est que la décision était la bonne« , affirme une nouvelle fois Amaury Delerue. L’ancien arbitre international appelle les arbitres français à prendre davantage leur temps sur ce genre de situation, « difficiles à lire » : « Le ballon est au fond des filets, on a le temps pour cette décision« , explique-t-il, toujours dans les colonnes du Parisien.