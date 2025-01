Ligue 1 : Avant PSG / SDR, Luis Enrique entretient le flou sur les débuts de Kvaratskhelia

Pour le compte de la 19e journée de Ligue 1, le PSG reçoit ce samedi soir (21h05 sur DAZN) le Stade de Reims. A la veille de la rencontre, Luis Enrique s’est présenté à la traditionnelle conférence de presse d’avant-match.

La connexion avec les supporters (PSG TV)

« Beaucoup de sensations et de souvenirs inoubliables et la sensation d’une connexion très forte avec les supporters […] S’il y a un mot qui définit notre équipe, c’est la résilience. Chacune de 16 victoires a été obtenue en surmontant les difficultés et c’est ce qui définit notre équipe »

La gestion des émotions après la victoire face à Manchester City

« Tout scénario après un match de Ligue des campions est toujours différent. Il faut aborder un match contre une équipe (Reims) qui nous a toujours posé des difficultés. C’est une grande joie pour les supporters mais on revient en L1. Nous n’avons pas eu un match facile en L1, c’est toujours très difficile. En 2025, il n’y a pas eu un match facile que ce soir en coupe ou demain. Il faut préparer le match de manière sérieuse ».

Les premiers pas de Khvicha Kvaratskhelia ?

« Quand on achète un joueur, c’est que l’on croit qu’il va améliorer l’équipe. Je ne sais pas quand il va commencer à jouer, ça dépend des entraînements. C’est très difficile en raison du niveau de l’équipe. Quand est-ce qu’il va commencer à jouer? Ce n’est pas important, ce qui l’est, c’est qu’il soit dans une dynamique avec nous. Physiquement il est très bien. Nous l’avons vu sans problème aux entraînements. Il est prêt ».

La victoire face à Manchester City

« Quand nous avons perdu contre l’Atlético ou Arsenal, nous sommes sur le bon chemin. Cette victoire était spéciale, c’était très bien pour les jeunes joueurs, qu’ils voient qu’ils peuvent jouer au très haut niveau. Il y aura d’autres victoires, des défaites aussi mais en terme de confiance, c’est extrêmement positif ».

L’intégration de ses recrues

« Nous sommes une équipe jeune qui a déjà gagné un an d’expérience, Ceux qui sont arrivés doivent cumuler cette expérience ».

Les louanges depuis mercredi soir

« Mon entourage, mes amis, ma famille ne me critiquent pas et ne me font pas d’éloge. Ils souffrent avec moi quand on perd et sont heureux quand on gagne. J’accepte les critiques, Il y a en toujours dans les grandes équipes ».

Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia compatibles ?

« Il y a sept joueurs à l’avant avec qui je peux faire des combinaisons. Il faut voir les synergies, ce qu’il apporte à l’équipe en attaque et en défense ».

Ce que Luis Enrique attend de Khvicha Kvaratskhelia

« Ses caractéristiques sont adaptables à notre style de jeu. On cherche les qualités innées du joueur pour les améliorer. Être le plus souvent possible devant le but, être dans une situation de tirs mais aussi se connecter avec tel joueur et créer des synergies. Je pense que ce qu’il va apporter à l’équipe est positif ».

Sa manière de travailler et échanger avec ses joueurs

« Je le fais à ma manière en fonction de ce que je ressens, des fois, c’est individualisé ou c’est global. Aujourd’hui, nous avons fait une réunion avec un seul joueur pour expliquer notre style de jeu, ce qu’on veut faire. Des fois, c’est une vidéo avec le groupe. Il n’y a pas de plan. On veut transmettre nos messages mais il n’y a rien de différent de ce que font les autres entraîneurs ».

Comment Luis Enrique a revu le match face à Manchester City

« J’ai revu le match une seule fois mais j’ai pris trois, quatre ou cinq heures. C’est quelque chose de complet. De joueurs qui démarrent, sept ou huit sont à un très haut niveau et un ou deux sont peut-être en-dessous de leur niveau. Nous sommes une équipe, on ne dépend pas que d’un joueur. Il y a des joueurs sur le banc qui peuvent améliorer l’équipe. J’aime beaucoup ce que je vois aux entraînements, en compétition. Il faut continuer sur cette ligne, il faut donner le max ».

Un PSG relâché après la victoire face à Manchester City ?

« Je n’ai jamais vu le PSG se relâcher lors d’un match. De l’apathie, un manque d’ambition, je n’ai jamais vu ça et ça ne va jamais arriver. Si ça arrive de manière répétée, je ne serai plus là. Nous essayons de de transmettre ça aux joueurs recrutés. Tout est très clair. Demain, on va être ambitieux vous pouvez être certain que l’équipe aura du rythme. Je ne crois pas que l’équipe jouera de manière relâchée. Ce n’est pas notre plan de travail, notre ADN ».

