Cette rencontre en retard entre le FC Lorient et le PSG pour le compte de la 29e journée de Ligue 1 pourrait être synonyme de titre de champion de France pour le club de la capitale. Sur la pelouse du Stade du Moustoir, le titi parisien Ayman Kari pourrait affronter son club formateur.

En cas de victoire face au FC Lorient, le PSG devra compter sur une victoire ou un match nul du LOSC sur la pelouse de l’AS Monaco afin d’officialiser son douzième titre de champion de France de son histoire. Un succès qui pourrait être glané sous les yeux d’Ayman Kari. En effet le titi parisien, prêté par le Paris Saint-Germain aux Merlus jusqu’à la fin de la saison, n’est l’objet d’aucune clause contradictoire dans son contrat ne lui permettant pas d’affronter le club auquel il appartient, contrairement à ce qui peut se faire en général lors d’un prêt. Sous contrat avec son club formateur jusqu’en juin 2025, le milieu de terrain de 19 ans a disputé cette saison 14 rencontres avec les Merlus, pour un bilan statistique d’un but et d’une passe décisive. Le 12 août dernier (J1) Ayman Kari n’avait pas pris part au match nul (0-0) au Parc des Princes entre le PSG et le FC Lorient.