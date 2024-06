Ligue 1 : Bradley Barcola récompensé, fierté du PSG

Auteur d’une saison étincelante, Bradley Barcola remporte le trophée de meilleure recrue de la saison 23/24 en Ligue 1 Uber Eats.

L’attaquant du Paris Saint-Germain, Bradley Barcola, a surpris tous les observateurs de la Ligue 1 Uber Eats cette année. Pour sa première saison en Rouge & Bleu, l’ailier gauche a disputé 39 matchs toutes compétitions confondues pour un bilan de 5 buts et 9 passes décisives. Des statistiques honorables, mais c’est surtout grâce a son impact dans le jeu que le jeune français a été récompensé. Un cadeau supplémentaire pour lui, après sa sélection pour l’Euro 2024. Pierre-Emerick Aubameyang, son plus grand rival pour cet « awards », compte lui 50 matchs toutes compétitions confondues pour 30 buts et 11 passes décisives. Par ailleurs, s’il a effectué seulement la seconde partie de saison avec le FC Metz en prêt de l’Ajax Amsterdam, Georges Mikautadze a été exceptionnel avec 14 buts et 4 passes décisives en 22 rencontres. Le dernier en course, Denis Zakaria, arrivé dans la principauté en provenance de la Juventus, a su s’imposer à l’AS Monaco avec une saison plutôt aboutie : 4 buts en 28 matchs toutes compétitions confondues. Critiqué et conspué par les supporters lyonnais pour son choix d’avoir rejoint le PSG, Bradley a su rétablir la vérité sur le terrain.