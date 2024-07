À un mois et demi de la reprise du championnat, le 16 août, la question des droits TV de la Ligue 1 est toujours aussi floue. Mais un dénouement serait proche selon L’Equipe.

La LFP est toujours à la recherche d’un diffuseur pour la Ligue 1 sur la période 2024-2029. Et le délai devient de plus en plus court pour les dirigeants de la Ligue. Selon les informations de L’Equipe, un conseil d’administration de la LFP devrait être organisé ce vendredi. De quoi permettre un dénouement dans ce dossier complexe ?

Le fonds CVC pousse pour DAZN

Lors de cette réunion, quelques dossiers seront posés sur la table. Et l’une des pistes consiste à la création d’une chaîne 100% Ligue 1 afin d’éviter l’écran noir. « Cette antenne s’appuierait sur sept distributeurs potentiels : les quatre FAI (fournisseurs d’accès à Internet), que sont Free, Bouygues, SFR et Orange, mais aussi Amazon Prime Video, le diffuseur principal des trois dernières saisons, Molotov TV (un distributeur de chaînes par Internet) et Google TV. » Le projet proposé a été quelque peu amélioré par rapport à la version précédente présentée au conseil d’administration le 21 juin dernier, précise L’E.

Mais l’option beIN SPORTS est toujours la solution privilégiée par les dirigeants de la Ligue. Le diffuseur franco-qatari pourrait offrir un montant fixe, moins élevé que les attentes mais qui rassurerait les clubs. « Jusqu’ici, beIN Sports a fait beaucoup de promesses à la LFP sans les tenir. Et les derniers échos le concernant ne sont pas forcément très encourageants. Mais Vincent Labrune, le président de la Ligue, espère être en capacité d’obtenir une proposition ferme de beIN Sports, qui est sa priorité absolue depuis six mois. » Enfin, la dernière piste mène à DAZN. L’entreprise britannique souhaite faire son entrée dans le football français. Elle avait fait une proposition de 400M€ par an pour la Ligue 1, rejetée par la LFP. « Mais DAZN n’a pas abandonné la partie et aux dernières nouvelles, cette option s’est réchauffée ces derniers jours. » Toujours selon L’Equipe, le fonds CVC entretient des bonnes relations avec DAZN et pousse dans ce sens.

De son côté, RMC Sport fait aussi le point sur le dossier des droits TV et explique que ceci est loin du dénouement. Une chose est sûre, la LFP continue de travailler pour sa chaîne 100% Ligue 1. « En coulisses, l’instance travaille déjà au recrutement de journalistes, réalisateurs ou encore une boîte de production sur laquelle elle s’appuiera. » Mais, toujours selon RMC, « la Ligue a également demandé à BeIN Sports de lancer des études dans plusieurs de ses services pour voir ce que le développement représenterait en terme de coût. Notamment pour le service marketing. » Le dirigeant de beIN SPORTS, Al-Obaidly, se trouve actuellement à Londres aux côtés de Nasser al-Khelaïfi. Le président du PSG est éloigné des discussion autour de ce dossier. Concernant le patron de la chaîne qatari, il participe à des rendez-vous pour que les FAI (fournisseurs d’accès à Internet) donnent les garanties minimales mais travaille aussi pour un retour de Canal Plus sur la table des négociations. « Yousef Al-Obaidly entretient toujours d’excellentes relations avec Maxime Saada. Mais le patron de la chaîne cryptée n’entend pas changer sa position. À BeIN Sports, l’équation est maintenant simple: si Canal + ne revient pas dans la danse, la chaîne Ligue 1 de la LFP sera la seule option », conclut le média sportif.