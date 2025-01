En accord avec le diffuseur DAZN, la LFP a apporté une légère modification sur son horaire du samedi soir. Un changement qui aura lieu dès ce week-end.

La LFP a décidé de modifier légèrement son horaire de match du samedi soir. Comme annoncé dans un communiqué, et en concertation avec le diffuseur DAZN, la Ligue a décidé de décaler la rencontre de samedi à 21h05 au lieu de 21h comme depuis le début de saison, afin de « permettre une meilleure éditorialisation des avant-matchs. »

PSG / Reims concerné par ce changement d’horaire

Et cela débutera dès cette 17e journée de Ligue 1 ce week-end et cette modification sera aussi prise en compte sur les prochaines journées déjà programmées par la LFP. Ainsi, la rencontre entre le Paris Saint-Germain et le Stade de Reims, prévue le samedi 25 janvier dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1, débutera donc à 21h05 au Parc des Princes. La Ligue précise également que cet aménagement « s’appliquera aussi pour le vendredi soir à 21h05 dans le cas où un match sera programmé à 19h00. » Des cases horaires essentiellement réservées aux équipes participant à la Ligue des champions.