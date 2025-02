Ligue 1 – Dembélé en lice pour le trophée du meilleur joueur de janvier

Irrésistible en cette année 2025, Ousmane Dembélé a logiquement été nommé parmi les prétendants pour le Trophée UNFP du meilleur joueur du mois de janvier.

Ousmane Dembélé est sur un nuage depuis quelques semaines. Fort de deux triplés d’affilée face à Stuttgart (1-4) et le Stade Brestois (2-5), le numéro 10 du PSG est dans une forme olympique depuis son repositionnement au poste de faux-numéro 9. Une nouvelle dimension qui lui a permis d’être nommé parmi les prétendants pour le Trophée UNFP du meilleur joueur du mois de janvier.

Une bataille avec Guessand et Emegha

Avec 5 buts en 4 matches, Ousmane Dembélé fait partie des trois nommés pour cette distinction individuelle. Il sera en concurrence avec le Niçois Evann Guessand (3 buts et 2 passes décisives en 4 matches) et le Strasbourgeois Emanuel Emegha (5 buts et 1 passe décisive en 4 matches). Pour voter c’est ici. Les votes s’arrêteront le 7 février prochain à 00h00. Cette saison, un seul Parisien a remporté le trophée UNFP du meilleur joueur du mois. Il s’agit de Bradley Barcola en septembre dernier.

Le palmarès des Trophées UNFP de la saison 2024-2025

Septembre 2024 : Bradley Barcola ( Paris Saint-Germain )

( ) Octobre 2024 : Zuriko Davitashvili (AS Saint-Etienne)

Novembre 2024 : Jonathan David (LOSC)

Décembre 2024 : Mason Greenwood (Olympique de Marseille)