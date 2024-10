Ligue 1 – Deux joueurs suspendus pour PSG / Lens

Après son match nul contre le PSV Eindhoven en Ligue des champions, le PSG va enchaîner deux chocs en Ligue 1 contre Marseille et Lens. Pour ce dernier, les deux clubs devront faire sans un joueur chacun.

Leader de Ligue 1 à égalité de points avec l’AS Monaco, le PSG va jouer deux gros chocs lors des deux prochaines journées de championnat. Dimanche soir (20h45, DAZN), le club de la capitale se déplace sur la pelouse de Marseille pour le premier Classico de la saison. Une semaine plus tard, il recevra – au Parc des Princes – le RC Lens (samedi, 17 heures, beIN Sports) pour le choc de la 10e journée de Ligue 1. Deux joueurs sont assurés de ne pas jouer cette rencontre, Lucas Beraldo et Facundo Medina.

Accumulation de cartons jaunes

En effet, la commission de discipline de la LFP s’est réunie hier et a sanctionné les deux défenseurs centraux d’un match de suspension en raison d’une accumulation de cartons. Le joueur du PSG et celui de Lens ont en effet pris trois cartons jaunes en moins de dix matches et manqueront donc ce choc. Lucas Beraldo n’est pas suspendu contre Marseille, car la sanction prend effet à partir du 29 octobre à minuit.