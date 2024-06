Champion de France pour la 12e fois de son histoire, le PSG peut remporter une autre récompense, celle du plus beau but de la saison de Ligue 1.

Le PSG a tout raflé cette saison sur la scène nationale. Vainqueur de la Ligue 1, de la Coupe de France et du Trophée des Champions, le club parisien a également fait un quasi sans faute dans les récompenses individuelles. Kylian Mbappé a été sacré meilleur buteur du championnat et meilleur joueur aux Trophées UNFP, Gianluigi Donnarumma et Warren Zaïre-Emery ont été respectivement élus meilleur gardien et espoir du championnat, tandis que Ousmane Dembélé a remporté le titre de meilleur passeur de Ligue 1. Et les Rouge & Bleu peuvent glaner une autre distinction dans cette saison 2023-2024.

Mbappé et Lee Kang-In en lice pour le but de la saison

En effet, la Ligue a dévoilé les neuf réalisations nommées pour le but de la saison. Kylian Mbappé et Lee Kang-In sont en lice pour remporter cette récompense. Le but du Sud-Coréen face au Montpellier lors du match aller (3-0) a été retenu, tout comme celui de Kylian Mbappé, également face au MHSC mais cette fois-ci lors de la confrontation retour à la Mosson (2-6). Les deux Parisiens seront en concurrence avec Daler Kouziaïev (Le Havre), Mostafa Mohamed (FC Nantes), Lamine Camara (FC Metz), Kamory Doumbia (Stade Brestois), André Ayew (Le Havre), Edon Zhegrova (LOSC) et Téji Savanier (Montpellier HSC). Pour voter, c’est ici.