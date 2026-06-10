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Ligue 1+ dévoile ses nouveaux tarifs pour la saison prochaine

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum10 juin 2026

Pour sa deuxième saison, Ligue 1+ récupère l’intégralité des matchs de Ligue 1. Le diffuseur a également annoncé ses nouveaux tarifs, avec une hausse à la clé.

Comme annoncé depuis plusieurs mois, Ligue 1+ a récupéré la totalité des matchs de la Ligue 1. Ainsi, le diffuseur français diffusera les 9 rencontres de chaque journée de championnat, ainsi que 100% de la Ligue 3 (ex-National). Mais les téléspectateurs devront dépenser plus pour suivre leur équipe.

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L’intégralité du championnat sur Ligue 1+

En effet, Ligue 1+ a augmenté ses tarifs avec deux offres, qui seront disponibles à partir du 1er août. Une « offre fidélité » à 16,99 € par mois, avec engagement d’un an, et seulement réservée aux abonnés de la saison 2025-2026 et un « Pass Ligue 1 » à 19,99 € par mois, également avec un engagement d’un an, destiné aux nouveaux abonnés. Pour rappel, la saison passée, l’abonnement était proposé à 14,99 € par mois. Les tarifs sans engagement n’ont pas encore été annoncés.

Ligue 1+ a annoncé d’autres nouveautés pour la saison 2026-2027, avec notamment le retour du multiplex le samedi soir à 20h45, avec quatre matchs au programme, suivi d’une émission (Le Mag 90+L). Une innovation technologique aura également lieu avec la sonorisation des arbitres lors des recours à la VAR pendant tous les matchs de la saison. En détenant 100 % des droits de la Ligue 1, le diffuseur espère augmenter son nombre d’abonnés. « Désormais détentrice des droits de la totalité du Championnat, Ligue 1+ espère gagner 200.000 abonnés en une saison, et passer de 1,1 million à 1,3 million de fidèles », explique RMC.

Youtube : Canal Supporters Paris

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