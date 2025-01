Ligue 1 : Du changement à l’arbitrage de PSG / ASSE (J17)

Pour le compte de la 17e journée de Ligue 1, le PSG reçoit l’AS Saint-Etienne ce dimanche (20h45 sur DAZN) au Parc des Princes. Pour la rencontre, du changement a été effectué par rapport au corps arbitral prévu initialement.

Lors de la programmation de la 17e journée de Ligue 1, au terme de laquelle s’affronteront le PSG et l’AS Saint-Etienne, la Ligue a désigné un corps arbitral. Quelques jours avant le match, qui sera le dernier de la phase aller de la saison 2024/2025, du changement est à noter. En effet, s’il était initialement prévu devant les écran de la VAR, Benoît Millot devient l’arbitre principal de la rencontre. C’est donc Pierre Gaillouste qui prend sa place à l’arbitre vidéo, accompagné de Mathieu Grosbot. Les assistants sont toujours Florian Goncalves de Araujo et Julien Garrigues, et le rôle de quatrième arbitre reste dédié à Karim Abed. Mathieu Vernice, qui à 31 ans allait arbitrer le PSG pour la première fois de sa carrière, ne sera donc pas de la partie ce dimanche au Parc des Princes.