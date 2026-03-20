Ligue 1 – Du turnover en vue au PSG contre l’OGC Nice ?

Demain soir (21h05, Ligue 1 +), le PSG se déplace à Nice dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique devrait effectuer un léger turnover.

Avant de voir un très grand nombre de ses joueurs rejoindre leurs sélections nationales respectives, le PSG doit jouer un dernier match demain soir avec le déplacement à Nice dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre contre les Niçois, Luis Enrique devra faire sans cinq joueurs. Quentin Ndjantou et Fabian Ruiz, absents de longue date, doivent de nouveau déclarer forfait. Achraf Hakimi, suspendu, manquera également à l’appel alors que Bradley Barcola manquera plusieurs semaines de compétition en raison de sa blessure à la cheville contractée contre Chelsea mardi soir. Enfin, Joao Neves, qui était absent de l’entraînement de veille de match, est laissé au repos par son coach.

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Une charnière Beraldo-Zabarnyi ?

Pour son équipe, Luis Enrique devrait faire confiance à Matvey Safonov dans les buts du PSG. En l’absence d’Achraf Hakimi, Warren Zaïre-Emery devrait retrouver le couloir droit de la défense. Le titi du PSG accompagnerait Lucas Beraldo et Illia Zabarnyi, associé en défense centrale selon Le Parisien, et Nuno Mendes dans le couloir gauche. Au milieu de terrain, Vitinha devrait poursuivre. Avec l’absence de Marquinhos du onze, l’international portugais porterait le brassard de capitaine. Il serait associé à Senny Mayulu et Lee Kang-in. En attaque, Luis Enrique devrait choisir le trio Désiré Doué, Gonçalo Ramos et Khvicha Kvaratskhelia, qui a fortement brillé lors de la double confrontation en huitième de finale de la Ligue des champions contre Chelsea (trois buts, une passe décisive).