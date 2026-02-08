Ligue 1 – En démonstration, le PSG inflige une correction à l’OM (5-0)

Ce dimanche soir, le PSG accueillait l’Olympique de Marseille avec pour ambition de récupérer sa place de leader. Et ça a été une mission accomplie avec la manière.

En conclusion de la 21e journée de Ligue 1, le PSG accueillait l’Olympique de Marseille au Parc des Princes avec un objectif bien précis en tête : récupérer sa place de leader. Pour cela, l’équipe parisienne ne devait pas se manquer dans ce troisième Classique de la saison. Privé d’Achraf Hakimi (suspension) et Fabian Ruiz (blessure), Luis Enrique avait décidé d’aligner sa meilleure équipe, en prenant en compte la forme de chaque joueur, avec la confirmation de Matvey Safonov comme gardien titulaire, la présence de Warren Zaïre-Emery au poste de latéral droit, la titularisation de Senny Mayulu dans l’entrejeu et un trio offensif composé de Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola.

Le résumé du match

Dans l’ambiance bouillante du Parc des Princes, le PSG est parfaitement entré dans son match en termes d’intensité. Et cette grosse intensité aurait pu lui être préjudiciable. Après une faute non sifflée sur Senny Mayulu aux abords de la surface, Vitinha aurait pu être exclu pour une semelle sur le tibia de Leonardo Balerdi, mais le Portugais a écopé un simple carton jaune (9e). Une décision arbitrale en faveur des Parisiens, qui en ont profité dans la foulée. Sur une attaque rapide, Désiré Doué a lancé dans la profondeur Nuno Mendes. L’international portugais a parfaitement servi, au second poteau, Ousmane Dembélé, qui a ajusté Jeffrey de Lange d’un plat du pied droit (1-0, 12e). Bien dans leur match, les Rouge & Bleu devaient tout de même rester vigilants face aux attaques rapides marseillaises et Matvey Safonov a répondu présent devant Amine Gouiri (15e). Par la suite, l’équipe de Luis Enrique a poussé pour faire le break, mais a manqué de précision dans le dernier geste à l’image du poteau touché par Bradley Barcola (22e), finalement signalé en position de hors-jeu. Bien dans son match, le PSG a pu compter sur un Ousmane Dembélé niveau Ballon d’Or dans ce premier acte. Après une intervention manquée de Leonardo Balerdi, le numéro 10 parisien a réalisé une action individuelle de grande classe pour éliminer le capitaine marseillais et Facundo Medina avant d’inscrire un doublé d’une frappe en force (2-0, 37e). Un deuxième but qui a permis aux Rouge & Bleu de rentrer aux vestiaires avec ce bel avantage au score (2-0).

En seconde période, le PSG n’a pas baissé de rythme et a poussé pour marquer le troisième but, mais Désiré Doué (50e) puis Bradley Barcola (57e) ont touché les montants marseillais. Complètement dominateurs, les Rouge & Bleu ont finalement réussi à faire tourner cette rencontre à la démonstration. Après un bon pressing, João Neves a d’abord poussé Facundo Medina à marquer contre son camp (3-0, 65e) puis les remplaçants ont aussi participé à la fête. Bien servi par Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia a réalisé une reprise de volée splendide pour marquer le quatrième but (4-0, 66e). Puis ce fut au tour de Lee Kang-In d’inscrire le cinquième but d’une frappe du pied gauche (5-0, 74e). En fin de rencontre, le PSG aurait encore pu aggraver plus la marque mais Khvicha Kvaratskhelia (89e) et Nuno Mendes (90e) ont touché les montants, pour un total de cinq dans cette rencontre. Dans une rencontre à sens unique, le PSG a infligé une véritable correction à l’OM avec cette manita au Parc des Princes (5-0). Les Rouge & Bleu récupèrent leur place de leader et assomment les Olympiens.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!

2′ Comme lors des deux autres matchs, l’OM se positionne haut pour gêner la relance parisienne.

2′ La première situation pour le PSG. Après une grosse accélération de Nuno Mendes à gauche, Doué est trouvé à l’opposé mais son tir est détourné en corner par la défense. Le corner ne donnera rien.

6′ Les Marseillais arrivent à avoir quelques séquences avec la possession de balle, mais sans danger pour l’instant pour les Rouge & Bleu.

8′ Nouvelle situation dangereuse pour le PSG. Servi par un excellent ballon de Nuno Mendes dans la profondeur, Vitinha réalise un beau contrôle avant de servir Barcola. Le Français repique et arme un tir enroulé mais ça passe juste à côté.

9′ Carton jaune pour Vitinha après un tacle en retard sur Balerdi. Les Parisiens sont en colère car juste avant, Mayulu était accroché aux abords de la surface et la faute semblait évidente… Vitinha s’en sort bien également avec son tacle en retard sur le tibia du défenseur marseillais.

12′ BUTTTTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE DEMBELEEE. Sur une transition rapide, Doué lance parfaitement Nuno Mendes dans la profondeur. Le Portugais sert Dembélé seul au second poteau, qui ajuste parfaitement du plat du pied droit.

15′ La parade de Safonov. Seul sur la gauche, Emerson trouve Gouiri au premier poteau. L’attaquant algérien touche le ballon mais Safonov est vigilant et détourne la frappe.

17′ Très belle défense de Pacho.

19′ Quel dommage !!! Sur une nouvelle sortie de balle rapide du PSG, Dembélé avance balle au pied mais manque de précision dans sa passe devant la surface.

22′ Le poteau de Barcola !!! Trouvé dans la profondeur par Mayulu, le Français frappe dans un angle fermé et trouve le poteau de De Lange. Sans regret pour le numéro 29, qui était signalé en position de hors-jeu.

26′ Les Parisiens sont bien présents dans les duels.

27′ Quelle action individuelle de Dembélé, qui occupe quatre défenseurs marseillais avant de trouver J. Neves dans la surface. Mais la passe en première intention du Portugais est mal ajustée pour Mayulu, devancé par De Lange.

29′ La frappe en pivot de Timber n’est pas cadrée.

30′ Belle défense de Marquinhos pour stopper Greenwood, qui partait dans une action individuelle aux abords de la surface parisienne.

32′ Après une belle action parisienne, la frappe de Doué est repoussée par De Lange. Nuno Mendes est ensuite trop court pour reprendre le ballon.

37′ QUEL BUT DE DEMBELEEEEEEEEEE (2-0). Sur une action en solitaire, après un manqué de Balerdi, le Ballon d’Or élimine Balerdi puis Medina d’une feinte de frappe avant de tirer en force pour tromper De Lange. Le doublé pour le Français.

42′ Trouvé par Vitinha d’une passe subtile, Dembélé tente sa chance mais ça passe juste à côté. Mais quelle puissance de Doué au départ de l’action qui a remonté tout le terrain en résistant à Timber.

45′ Trois minutes de temps additionnel.

45’+3 C’est la pause au Parc des Princes. Grâce à un Dembélé en feu, le PSG mène logiquement au score (2-0) et domine largement les débats.

46′ La seconde période débute, avec un changement à l’OM. Nwaneri cède sa place à Paixao. Côté PSG, pas de changement.

49′ Première grosse action de la seconde période pour le PSG. Après un changement de rythme sur sa gauche, Barcola voit son centre être dégagé par la défense, le ballon revient sur J.Neves dont la reprise est détournée par De Lange.

50′ Le poteau pour Doué !!! Trouvé dans la surface par Mayulu, Doué, avec réussite, récupère le ballon mais son tir croisé touche le poteau extérieur de De Lange.

52′ Sur corner, Dembélé trouve J.Neves, mais le Portugais reprend le ballon de l’épaule et n’arrive pas à cadrer.

54′ Doué proche du troisième but. Après une récupération dans son camp de Nuno Mendes devant Greenwood, le latéral parisien remonte le terrain puis sert Doué au second poteau, mais le Français est trop court pour pousser correctement le ballon au fond des filets. Quel contre mené par Nuno Mendes.

55′ Très bel arrêt de Safonov pour détourner une tête de Paixao.

57′ Le poteau pour Barcola !!! Lancé dans la profondeur par Dembélé, Barcola joue avec son adversaire par son changement de rythme et arme une frappe puissante qui fracasse la transversale de De Lange. Les Parisiens enchaînent les occasions pour marquer le troisième but.

59′ Carton jaune pour Zaïre-Emery, après une faute en retard.

60′ La frappe de Weah est contrée par Marquinhos, mais Emerson a profité de la passivité défensive de la défense parisienne pour avancer tranquillement.

62′ Premier changement pour le PSG. Doué cède sa place à Kvaratskhelia.

64′ Nouvelle occasion pour le PSG. Après un incroyable travail de Nuno Mendes, le Portugais lance dans la profondeur Barcola. Le Français réussit à éliminer de Lange mais n’arrive pas ensuite à redresser le ballon.

65′ BUTTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG (3-0). Après une récupération haute de J.Neves, le Portugais centre pour Kvaratskhelia mais Medina dévie de la tête et trompe son propre gardien.

66′ BUTTTTTTTTTTTTTT PORU LE PSG DE KVARATSKHELIAAAA (4-0). C’est une démonstration. Après une nouvelle récupération haute, Dembélé sert Kvaratskuelia d’un geste subtil. le Géorgien une reprise de volée parfaite pour marquer le quatrième but .

. 66′ Carton jaune pour J.Neves

68′ Deuxième changement pour le PSG. Barcola cède sa place à Lee.

71′ Le jeu est pour l’instant interrompu pour les chants discriminatoires dans les tribunes.

72′ Le jeu a repris après un message du speaker.

74′ BUTTTTTTTTT POUR LE PSG DE LEE KANG-IN (5-0). Tout juste entré en jeu, le Sud-Coréen n’est pas attaqué et voit son tir du pied gauche tromper De Lange, pas assez ferme pour repousser correctement le ballon.

75′ Triple changement pour le PSG. Zaïre-Emery, Dembélé et Mayulu cèdent leur place à L.Hernandez, Dembélé et Dro Fernandez. L’Espagnol fait sa première apparition.

85′ Gonçalo Ramos ne cadre pas sa tête après un bon ballon piqué de Lee.

86′ L’excellente défense de Pacho dans son face-à-face avec Paixao.

89′ Un nouveau poteau pour le PSG. Sur un coup franc de Lee, le Géorgien était proche du doublé mais ça touche la transversale.

90′ Nouvelle transversale, ce n’est pas possible !!!! Cette fois-ci c’est la frappe superpuissance de Nuno Mendes qui fracasse le montant de De Lange.

90′ Trois minutes de temps additionnel.

90’+1 Nuno Mendes bute sur De Lange. Le PSG veut ce sixième but.

90’+3 C’est terminé. Le PSG a livré un récital avec une manita infligée à l’OM (5-0). Les Parisiens récupèrent leur fauteuil de leader.

Feuille de match Paris Saint-Germain / Olympique de Marseille

21e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 20h45 – Diffuseur : Ligue 1+ – Arbitre principal : Willy Delajod – Arbitres assistants : Erwan Finjean et Valentin Evrad – Quatrième arbitre : Bastien Dechepy – VAR : Nicolas Rainville et Romain Lissorgue – Buts : Dembélé (12e, 37e), Medina (c.s.c, 64e), Kvaratskhelia (66e), Lee (74e) – Cartons : Vitinha (9e), Zaïre-Emery (59e), J.Neves (64e), Emerson (81e), Balerdi (90e+1)

Le XI du PSG : Safonov – Zaïre-Emery (L.Hernandez, 75e), Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Mayulu (Dro, 75e), Vitinha, J.Neves – Doué (Kvaratskhelia, 62e), Dembélé (G.Ramos, 75e), Barcola (Lee, 68e) Remplaçants : Chevalier, Beraldo, Zabarnyi, L.Hernandez (75e), Lee (68e), Kvaratskhelia (62e), G.Ramos (75e), Mbaye, Dro (75e)

: De Lange – Pavard (Abdelli, 62e), Balerdi (c), Medina, Emerson – Höjberg, Timber – Weah, Greenwood (Nadir, 80e), Nwaneri (Paixao, 46e) – Gouiri