Ligue 1 – En infériorité numérique, le PSG arrache la victoire sur la pelouse de Strasbourg

Ce dimanche soir, le PSG affrontait le RC Strasbourg en Ligue 1 avec pour ambition de reprendre son fauteuil de leader. Et l’équipe de Luis Enrique a rempli sa mission (1-2).

Le PSG avait un objectif bien précis en tête lors de ce déplacement en Alsace. En conclusion de la 20e journée de Ligue 1, le club de la capitale affrontait le RC Strasbourg avec pour objectif de reprendre son fauteuil de leader, occupé par le RC Lens depuis vendredi. Avant le Classique dans une semaine, les Rouge & Bleu comptaient bien revenir de leur déplacement avec les trois points. Et pour cette rencontre, Luis Enrique avait réservé quelques surprises avec les présences de Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye en attaque et la nouvelle titularisation de Matvey Safonov dans les cages.

Le résumé du match

Dans ce début de rencontre, les deux équipes ont d’abord pris leur temps avant d’accélérer le jeu. Si le PSG a bien pressé le gardien Mike Panders pour le gêner dans ses relances, c’est bien le RCSA qui s’est procuré la première occasion de la rencontre. Après vérification du VAR, l’arbitre Éric Wattellier a signalé le point de penalty pour une main de Marquinhos sur un tir à bout portant d’Abdoul Ouattara (19e). Mais le PSG a pu compter sur son spécialiste dans l’exercice, Matvey Safonov, pour repousser la frappe de Joaquín Panichelli (20e). Et dans la foulée, la réaction parisienne a été immédiate. Bien pressé par Bradley Barcola, Mamadou Sarr a manqué son dégagement et Senny Mayulu, opportuniste, en a profité pour ouvrir le score (0-1, 22e). Mais la réaction des Strasbourgeois a été rapide. Après une belle action collective, qui a complètement désorganisé la défense parisienne, Ben Chilwell a centré pour Guéla Doué, seul, qui a repris victorieusement d’un tir en extension (1-1, 27e). Par la suite, le match s’est animé. Si le PSG a eu la possession du ballon avec quelques situations dangereuse, tandis que le RC Strasbourg est resté dangereux sur chaque contre-attaque. Les deux équipes ont regagné les vestiaires sur ce score de parité (1-1).

En début de seconde période, le RCSA a directement mis du rythme pour gêner les actions parisiennes, mais sans pour autant inquiéter Matvey Safonov. Dans une rencontre qui est retombée en intensité, le PSG a par la suite repris le contrôle du ballon et Luis Enrique a fait entrer ses attaquants Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Lee Kang-In pour faire pencher la balance en faveur des champions de France en titre. Mais, les Rouge & Bleu ne se sont pas procurés d’occasions franches et ont même terminé la rencontre à dix après un carton rouge reçu par Achraf Hakimi suite à une semelle sur Joaquín Panichelli (75e). Et malgré cette infériorité numérique, l’équipe de Luis Enrique est parvenue à faire la différence. Après un excellent travail de Lee Kang-In, Warren Zaïre-Emery a été trouvé dans la profondeur et a réalisé un centre parfait vers Nuno Mendes, qui a trompé Mike Panders d’une tête bien placée (1-2, 81e). Dans la foulée, le Portugais était proche d’être le héros malheureux avec une tête défensive proche de tromper son propre gardien (85e). Les Parisiens ont tenu et reviennent de leur déplacement en Alsace avec les trois points. Un succès ô combien important pour retrouver son trône de Ligue 1, à une semaine du Classique face à l’OM.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!

3′ Après un bon pressing sur Penders, le PSG récupère le ballon dans le camp adverse. Mais l’action se termine par un centre manqué de Barcola.

4′ Nouveau pressing gagnant des Parisiens sur le portier adverse, mais cette fois-ci la passe de Vitinha vers Mbaye est légèrement trop forte.

5′ La première situation dangereuse pour le PSG. Lancé dans la profondeur, Mbaye défie Chilwell avant de servir J. Neves, mais le tir du Portugais est repoussé par la défense du RCSA.

13′ Le PSG fait circuler le ballon pour trouver faille dans le pressing strasbourgeois.

14′ Sur un contre rapide mené par G.Doué, Moreira est servi à droite et rentre sur son pied gauche pour armer une frappe. Mais le tir du Belge est capté sans problème par Safonov.

16′ Sur un corner tiré par Nuno Mendes, Mayulu dévie au premier poteau puis Pacho tente une tête, mais ce n’est pas cadrée.

18′ VAR en cours pour une main de Marquinhos dans la surface sur un tir à bout portant de Ouattara.

19′ Penalty pour le RC Strasbourg.

20′ SAFONOV REPOUSSE LE PENALTY DE PANICHELLI .

. 22′ BUTTTTTTTTTTT POUR LE PSG (0-1). Bien pressé par Barcola, Sarr se manque dans son dégagement et Mayulu en profite pour tromper de près Panders. Le match a tourné en faveur du PSG en l’espace de deux minutes.

27′ Egalisation de Strasbourg par G.Doué (1-1). Après un excellent mouvement collectif, Chilwell centre parfaitement pour l’Ivoirien, seul, dont la reprise en extension trompe Safonov.

29′ Dégagement en catastrophe de Doukouré après une récupération de J. Neves à l’entrée de la surface et une frappe contrée de Barcola. Le match s’emballe depuis dix minutes.

33′ Quelle action collective des Parisiens. Après un excellent contrôle orienté, Barcola sert Nuno Mendes dans le couloir gauche. Le Portugais trouve J.Neves a l’entrée de la surface, qui sert d’une talonnade bien sentie Hakimi à droite, mais le tir du Marocain est repoussé par la défense alsacienne.

37′ Le centre de Mbaye est dégagé en corner par G.Doué. Sur le corner tiré à deux, Mayulu centre mais la défense adverse repousse le danger.

41′ Après une nouvelle belle action collective de Strasbourg, Enciso se retrouve dans la surface et tente une frappe en angle fermé mais Safonov repousse puis Pacho dégage en corner.

43′ Sur un excellent centre de Barcola au second poteau, Hakimi reprend de l’intérieur du pied, mais sa reprise termine dans les gants de Panders.

45′ Cinq minutes de temps additionnel.

45’+2 Sur un contre rapide, le RCSA n’en profite pas et Enciso voit sa passe être bien interceptée par Marquinhos, qui a bien lu le jeu.

45’+5 C’est la pause à la Meinau avec ce score de parité (1-1). Dans un premier acte animé, le PSG a ouvert le score par Mayulu, mais le RCSA a rapidement répondu par G.Doué. Matvey Safonov a notamment repoussé un penalty juste avant l’ouverture du score parisienne.

46′ La seconde période débute avec un changement du côté du PSG. Doué prend la place de Mbaye.

50′ Le RC Strasbourg met une grosse intensité depuis le retour des vestiaires.

52′ Les Parisiens n’arrivent pas à construire leurs actions.

52′ Excellente défense de Marquinhos dans la surface devant Ouattara.

56′ Après un une-deux avec Mayulu, Doué tente une frappe enroulée, mais cela n’est pas cadrée.

57′ Parfaitement servi par Doué dans la profondeur, Nuno Mendes trouve Hakimi sur un centre en retrait, mais le tir Marocain n’est pas cadré.

59′ Double changement pour le PSG. Mayulu et Barcola cèdent leur place à Dembélé et Lee. Le Sud-Coréen fait son retour à la compétition après un mois et demi d’absence.

62′ Après avoir éliminé son frère Guéla, Désiré Doué accélère et centre mais la défense repousse en corner. Ce dernier ne donnera rien.

64′ La frappe enroulée sans élan de Lee est captée par Panders.

74′ Carton jaune pour Hakimi après une semelle sut Panichelli.

75′ CARTON ROUGE POUR HAKIMI. Après vérification des images, Wattellier sort finalement le rouge pour le Marocain, qui sera donc suspendu pour le Classique la semaine prochaine. Le PSG va finir la rencontre à dix.

81′ BUTTTTTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE NUNO MENDES (1-2) !!!! Lancé dans la profondeur par Lee, Zaïre-Emery réalise un centre parfait pour Nuno Mendes. Le Portugais profite d’une hésitation de Panders pour donner l’avantage à son équipe de la tête.

83′ Sur un corner tiré par Moreira, G.Doué ne cadre pas sa tête.

85′ Nuno Mendes proche de marquer contre son camp en repoussant un centre adverse de la tête.

86′ Le match est arrêté après un choc tête contre tête entre Marquinhos et Sarr.

87′ Les deux joueurs se relèvent et reprennent le match.

90′ Excellente défense de Lee devant Moreira dans le couloir droit. Le Sud-Coréen réalise une excellente entrée en jeu.

90′ Six minutes de temps additionnel.

90’+3 Après un coup de billard, Godo réalise un super contrôle dans la surface mais manque son tir. Heureusement pour les Parisiens.

90’+4 La défense parisienne tient face face aux offensives strasbourgeoises.

90’+5 Quel geste technique de Nuno Mendes. Et que dire du travail de Lee Kang-In pour obtenir un coup-franc important dans ces dernières secondes.

90’+7 C’est terminé avec cette victoire du PSG à la Meinau (1-2). Malgré une infériorité numérique en fin de rencontre suite à l’expulsion d’Hakimi, le club parisien a arraché le succès grâce à Nuno Mendes. Les Rouge & Bleu récupèrent leur trône de Ligue 1.

Feuille de match RC Strasbourg / Paris Saint-Germain

20e journée de Ligue 1 – Stade : La Meinau – Horaire : 20h45 – Diffuseur :Ligue 1+ – Arbitre principal : Eric Wattellier – Arbitres assistants : Huseyin Ocak et Nicolas Durand – Quatrième arbitre : Pierre Gaillouste – VAR : Marc Bollengier et Hakim Ben El Hadj – Buts : Mayulu (22e), G.Doué (27e), Nuno Mendes (81e) – Cartons : Hakimi (rouge, 75e), Moreira (90’+4)

Le XI de Strasbourg : Penders – G.Doué, Doukouré M.Sarr (c) – Moreira, Ouattara, El Mourabet, Chilwell (Amo-Ameyaw, 82e) – Godo, Panichelli (Yassine, 90'+3), Enciso (Luis, 72e) Remplaçants : Johnsson, Omobamidele, Nanasi, Amougou, Högsberg, Amo-Ameyaw (82e), Noubissie, Yassine (90'+3), Luis (72e)

Le XI du PSG : Safonov – Hakimi (c), Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, J.Neves – Mbaye (D.Doué, 46e), Mayulu (Dembélé, 59e), Barcola (Lee, 59e) Remplaçants : Chevalier, Beraldo, Zabarnyi, G.Ramos, Dembélé (59e), D.Doué (46e), Lee (59e), L.Hernandez, Dro Fernandez

: Safonov – Hakimi (c), Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, J.Neves – Mbaye (D.Doué, 46e), Mayulu (Dembélé, 59e), Barcola (Lee, 59e)