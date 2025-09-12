Ligue 1 – Fabian Ruiz incertain pour PSG / Lens ?

Diminué physiquement et laissé au repos par l’Espagne durant cette trêve, Fabian Ruiz n’est pas apparu à l’entraînement du PSG ce jeudi. De quoi remettre en question sa présence pour le match face au RC Lens ce week-end ?

Le PSG retrouve la compétition ce dimanche (17h15 sur beIN SPORTS 1). À cette occasion, les champions de France accueillent – au Parc des Princes – le RC Lens, dans le cadre de la 4e journée de Ligue 1. Et au retour de cette trêve internationale, le staff parisien devra gérer les temps de jeu des joueurs quelques jours avant la Ligue des champions (face à l’Atalanta Bergame, le 17 septembre). Ainsi, Luis Enrique devra faire des choix.

Fabian Ruiz absent de l’entraînement jeudi

S’il sera privé de Désiré Doué et Ousmane Dembélé, le technicien espagnol pourrait aussi composer sans son compatriote, Fabian Ruiz. Diminué physiquement à la fin du match contre le Toulouse FC (3-6, le 30 août), le milieu de 29 ans a été dispensé des matches de l’Espagne par le sélectionneur Luis de la Fuente. Et ce jeudi, lors de l’entraînement en petit comité des Rouge & Bleu, le numéro 8 parisien n’était pas présent aux cotés de ses coéquipiers Lucas Chevalier, Matvey Safonov, Renato Marin, Lucas Beraldo, Warren Zaïre-Emery, Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye et Khvicha Kvaratskhelia, comme le montrent les images partagés par le PSG via sa story Instagram. Les autres internationaux sont attendus ce vendredi à l’entraînement.

