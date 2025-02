Ligue 1 – Grâce à un nouveau triplé de Dembélé, le PSG s’impose largement à Brest (2-5)

Ce samedi, le PSG affrontait le Stade Brestois 29 dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1. L’objectif était de ramener les trois points de ce déplacement dans le Finistère.

Le PSG et le Stade Brestois s’affrontaient dans le premier de leur trois confrontations à venir. Avant leur double rencontre en Ligue des champions, les deux formations se faisaient face ce samedi dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1. Et malgré l’enchaînement des matches, Luis Enrique avait décidé d’aligner une équipe compétitive, où seuls Warren Zaïre-Emery et João Neves, blessés, manquaient à l’appel.

Le résumé du match

Dès le début de la rencontre, le PSG a su se procurer des belles situations de but mais par deux fois, Ousmane Dembélé n’a pas su à régler la mire (4e, 5e). Aligné au poste d’ailier gauche, Khvicha Kvaratskhelia était proche d’ouvrir son compteur but avec les Rouge & Bleu mais le Géorgien n’a pas réussi à redresser un centre parfait au second poteau d’Achraf Hakimi (13e). En forme, l’autre joueur offensif, Bradley Barcola, a touché le poteau dans un angle fermé après une belle ouverture dans la profondeur de Marquinhos (19e). Et à force de pousser, les joueurs de Luis Enrique ont logiquement été récompensés. Servi dans la profondeur par Fabian Ruiz, Bradley Barcola a pris le meilleur à la course sur Kenny Lala avant de servir sur un plateau le serial buteur Ousmane Dembélé, qui n’avait plus qu’à conclure face au but vide (0-1, 29e). Le 9e but du numéro 10 parisien en cette année 2025. Dans la foulée, le PSG a pu remercier Gianluigi Donnarumma, auteur d’une parade grandiose sur sa ligne sur une frappe de Romain Faivre (31e). Dominateurs, les Parisiens ont logiquement regagné les vestiaires avec l’avantage du score (0-1).

En seconde période, le Stade Brestois est revenu avec d’autres intentions offensives et est rapidement revenu au score. Après une erreur de relance de Willian Pacho, Romain Del Castillo a repris parfaitement de volée pour égaliser à l’entrée de la surface (1-1, 50e). Mais le show Dembélé a repris dans la foulée. Après un cafouillage dans la défense brestoise, le numéro 10 parisien a marqué un deuxième but face au but vide (1-2, 57e) avant d’inscrire son deuxième triplé de la semaine quelques minutes plus tard. À la conclusion d’une action collective somptueuse et d’une passe cachée de toute beauté de Lee Kang-In, l’international français s’est offert un troisième but, lui permettant de prendre la tête du classement des meilleurs buteurs de Ligue 1 (14 réalisations). Après avoir effectué quelques changements pour gérer son effectif, le PSG a peu à peu baissé le rythme et le Stade Brestois en a parfaitement profité pour réduire la marque grâce au poison Ludovic Ajorque qui a fait vivre un calvaire à Willian Pacho (2-3, 71e). Et alors que le SB29 poussait pour égaliser à l’image de la tête décroisée de Mahdi Camara (76e), les Rouge & Bleu ont maîtrisé la fin de rencontre grâce aux entrées décisives de Désiré Doué et Gonçalo Ramos. Le buteur portugais a profité de la fin de match pour inscrire un doublé (89e, 90’+7) pour offrir un large succès en terre bretonne (2-5). Un beau message envoyé avant la double confrontation en Ligue des champions.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!

4′ La première situation pour le PSG. Servi en profondeur par Kvaratskhelia, Dembélé tente un piqué mais la défense brestoise repousse le ballon.

5′ Nouvelle situation pour Dembélé. Après un duel remporté par Barcola dans son couloir droit, le numéro 29 parisien sert en retrait son compatriote français. La frappe de Dembélé trop axial est captée par Bizot.

9′ Excellente intervention de Donnarumma pour repousser un centre en direction d’Ajorque.

13′ Kvaratskhelia proche d’ouvrir le score !!! Après un bon centre d’Hakimi au second poteau, le Géorgien n’arrive pas à reprendre correctement le ballon, qui passe à côté.

18′ La frappe lointaine d’Ajorque passe à côté du poteau de Donnarumma.

19′ Nouvelle occasion pour le PSG !!! Parfaitement lancé dans la profondeur par Marquinhos, Barcola se présente face à Bizot et tente sa chance en angle fermé. Sa frappe touche le poteau. Les Parisiens enchaînent les occasions dans ce match ouvert et plaisant.

29′ OUVERTURE DU SCORE DU PSG PAR DEMBELE (0-1) !!! Servi en profondeur par Ruiz, Barcola prend le meilleur sur Lala à la course et sert Dembélé au second poteau. Seul face au but vide, Dembélé marque son neuvième but en 2025.

31′ QUELLE PARADE DE DONNARUMMA. Servi en profondeur, Faivre arme une frappe parfaitement placée mais Donnarumma réalise une parade incroyable sur sa ligne.

40′ Excellent repli défensif de Dembélé face à Zogbé permettant aux Parisiens de récupérer le ballon.

45′ Deux minutes de temps additionnel.

45’+2 C’est la pause au Stade Francis-Le-Blé avec un avantage pour le PSG grâce à une nouvelle réalisation d’Ousmane Dembélé (0-1). Les Parisiens ont dominé ce premier acte et Donnarumma a réalisé une parade importante pour son équipe.

46′ La seconde période débute. Aucun changement côté parisien.

50′ Egalisation du Stade Brestois par Del Castillo (1-1). Après un dégagement plein axe de la tête de Pacho, Del Castillo reprend de volée et trompe un Donnarumma impuissant sur le coup. La défense parisienne a été trop passive sur cette action.

54′ Lancé dans la profondeur par Marquinhos, Barcola prend Zogbé de vitesse. Face à la sortie de Bizot, le Parisien tente un ballon piqué, ça passe à côté.

55′ Les Brestois sont bien revenus dans cette seconde période et se procurent quelques situations.

57′ LE DOUBLE POUR DEMBELEEEEEEEEE (1-2). Sur un bon ballon en profondeur de Marquinhos, la défense brestoise n’arrive à se dégager. Après une action confuse, Dembélé en profite pour marquer dans le but vide.

58′ Premier changement pour le PSG. Kvaratskhelia cède sa place à Doué.

60′ Avec ce 13e but en Ligue 1, Ousmane Dembélé devient le meilleur buteur du championnat.

62′ LE TRIPLEEEEEEEEE POUR DEMBELEEEEEEE (1-3). Sur une action magnifiquement construite, Lee se projette dans la surface et est servi par Doué. Sur une passe cachée du Sud-Coréen, Dembélé s’offre un triplé, son deuxième cette semaine.

66′ Double changement pour le PSG. Dembélé et Barcola cèdent leur place à Ramos et L.Hernandez.

67′ Avec ce changement, Nuno Mendes évolue un cran plus haut, laissant le poste de latéral gauche à Lucas Hernandez.

69′ Après une récupération rapide, Doué n’arrive pas à reprendre le centre d’Hakimi.

71′ Réduction de l’écart de Brest par Ajorque (2-3). Après avoir éliminé Pacho d’un crochet, l’attaquant brestois place parfaitement son ballon dans le petit filet de Donnarumma.

76′ Sur corner, la tête de Camara frôle poteau de Donnarumma. Brest pousse depuis la réduction de l’écart.

78′ Donnarumma repousse une frappe lointaine de Faivre !!! Attention aux Parisiens.

81′ Dernier changement pour le PSG. Lee cède sa place à Mayulu.

87′ Les Parisiens ont réussi à reprendre le contrôle du jeu pour calmer la tempête.

89′ BUTTTTTTTT POUR LE PSG DE RAMOS (2-4). Quelle contre-attaque de Doué qui a résisté à deux duels face à des Brestois avant de servir sur un plateau Ramos au second poteau, qui conclut dans le but vide.

90′ Sept minutes de temps additionnel.

90’+3 Dommage, Doué, trop altruiste, ne conclut pas un contre-éclair mené par Nuno Mendes.

90’+7 BUTTTTT POUR LE PSG ET DOUBLE DE RAMOS (2-5). Après une erreur de la défense, Ramos file vers le but et veut être collectif. Malgré sa passe ratée, le ballon revient sur le buteur portugais qui s’offre un doublé.

90’+8 C’est terminé au Stade Francis-Le-Blé. Dans un match séduisant, le PSG s’impose largement face au Stade Brestois (2-5) grâce à une fin de match maitrisée et un nouveau triplé de Dembélé.

Feuille de match Stade Brestois / Paris Saint-Germain

20e journée de Ligue 1 – Stade : Francis Le Blé – Horaire : 17h00 – Diffuseur : beIN Sports 1 – Arbitre principal : Benoit Bastien – Arbitres assistants : Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu – Quatrième arbitre : Olivier Thual – VAR : Yohan Rouinsard et Mehdi Mokhtari – Buts : Dembélé (29e, 57e, 62e), Del Castillo (50e), Ramos, (89e) – Carton : Sima (36e)

Le XI du Stade Brestois : Bizot – Lala, Chardonnet (c), Ndiaye, Zogbé – Lees-Melou (Fernandes, 77e), Camara (Magnetti, 77e), Faivre (Salah, 88e) – Del Castillo (Doumbia, 70e), Ajorque, Sima (Baldé, 70e) Remplaçants : Fernandes (77e), Magnetti (77e), Doumbia (70e), Baldé (70e), Le Cardinal, Pereira Lage, Coudert, Salah (88e), Coulibaly

: Bizot – Lala, Chardonnet (c), Ndiaye, Zogbé – Lees-Melou (Fernandes, 77e), Camara (Magnetti, 77e), Faivre (Salah, 88e) – Del Castillo (Doumbia, 70e), Ajorque, Sima (Baldé, 70e) Le XI du PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – F.Ruiz, Vitinha, Lee (Mayulu, 81e) – Barcola (L.Hernandez, 67e), Dembélé (Ramos, 67e), Kvaratskhelia (Doué, 58e) Remplaçants : Safonov, Kimpembe, Doué (58e), Ramos (67e), Asensio, L.Hernandez (67e), Mayulu (81e), Beraldo, Zague

: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – F.Ruiz, Vitinha, Lee (Mayulu, 81e) – Barcola (L.Hernandez, 67e), Dembélé (Ramos, 67e), Kvaratskhelia (Doué, 58e)