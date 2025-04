Ligue 1 : Habib Beye pointe du doigt les poursuivants du PSG au classement

Le PSG a acquis son treizième titre de champion de France ce week-end grâce à un succès (1-0) face au SCO d’Angers. Une performance pointée du doigt pas certains observateurs qui soulignent une domination déséquilibrée de la part du club de la capitale.

Comme depuis plusieurs saisons maintenant, la domination du Paris Saint-Germain est pointée du doigt par certains observateurs et acteurs du championnat de France dénonçant un déséquilibre en faveur du club de la capitale. Ainsi, le treizième titre de l’histoire du PSG acquis officiellement ce week-end est l’occasion de remettre le débat sur la table. A ce sujet, nombreux ont été les avis donnés et les questions posées en conférence de presse, et Habib Beye n’y a pas échappé. En effet, le coach du Stade Rennais a été interrogé, et a pointé du doigt les points perdus par les poursuivants du Paris Saint-Germain au classement : « Moi je vais être plus pragmatique. Aujourd’hui quand vous êtes une équipe qui poursuit Paris vous les jouez que deux fois dans l’année. Donc le delta pourrait être de six points, mais si le delta est de trente points c’est qu’à un moment donné vous en avez lâché aussi dans votre parcours contre les autres équipes. Donc eux sont aujourd’hui hyper constants et surement supérieurs à toutes les équipes de Ligue 1, mais quand l’écart est aussi important c’est aussi parce qu’un moment donné les équipes qui sont juste derrière Paris lâchent beaucoup de points en route, que Paris ne lâche pas. Et donc j’entend la supériorité de Paris qui est écrasante par rapport à toute la Ligue 1, mais par contre les écarts de points ne peuvent pas être tributaires du Paris Saint-Germain« , a déclaré l’ancien international sénégalais.

Dans la continuité de son discours à l’égard du Paris Saint-Germain, Habib Beye a félicité et souhaité bonne chance au club de la capitale sur la scène européenne : « Le Paris Saint-Germain sera champion et il le mérite. Et il faudra leur souhaiter bonne chance aussi dans la suite de leur parcours européen pour que le football français continue de briller. Et le football français doit être aussi en logique d’axer sa progression pour que demain les écarts soient moins importants« .