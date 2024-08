Ligue 1 – HAC / PSG – L’arbitre de la rencontre dévoilé

Vendredi soir (20h45, DAZN), le PSG se déplace au Havre dans le cadre de la première journée de Ligue 1. Une rencontre qui sera arbitrée par Willy Delajod.

Les choses sérieuses commencent cette semaine pour le PSG. Le club de la capitale retrouve en effet les terrains pour le premier match officiel de la saison 2024-2025, un déplacement au Havre en ouverture de la première journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique devrait pouvoir compter sur un groupe quasiment au complet. Trois jours avant la rencontre entre le PSG et les Havrais, l’arbitre de cet affrontement a été désigné.

A voir aussi : Officiel : Accord de distribution entre Canal + et BeIN Sports !

Déjà arbitre du dernier match entre le PSG et Le Havre

Il s’agit de Willy Delajod. L’homme en noir sera assisté par Erwan Finjean et Philippe Jeanne. Hakim Ben El Hadj officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Hamid Guenaoui et Yann Flament. La saison dernière, Monsieur Delajod a été au sifflet de cinq rencontres du PSG, dont le dernier affrontement au Parc des Princes contre les Havrais, qui s’est soldé par un spectaculaire match nul (3-3). Le bilan du PSG lors des rencontres arbitrées par Willy Delajod est de deux victoires et trois nuls. Il n’avait arbitré Le Havre que lors du match contre le PSG. En 28 matches toutes compétitions confondues la saison dernière, Monsieur Delajod avait distribué 113 cartons jaunes, quatre cartons rouges et sifflé neuf penaltys.