Ligue 1 – Illia Zabarnyi suspendu pour un match

Après avoir récolté un nouvel avertissement ce mercredi face au FC Nantes, Illia Zabarnyi sera suspendu lors de la réception du FC Lorient.

Devenu un titulaire indiscutable en Ligue 1, Illia Zabarnyi sera dans l’obligation de manquer un match du PSG dans ce sprint final de la saison 2025-2026. En effet, le défenseur parisien a été sanctionné d’un match de suspension par la commission de discipline de la LFP.

Zabarnyi manquera la réception du FC Lorient

Face au FC Nantes ce mercredi (3-0), l’international ukrainien a récolté son cinquième carton jaune (FC Lorient, OGC Nice, Paris FC, Olympique Lyonnais et FC Nantes) depuis le début de la saison (Ligue 1 McDonald’s, Coupe de France, Trophée des Champions), entraînant donc une suspension pour une rencontre. La sanction prendra effet à partir du mardi 28 avril 2026. Illia Zabarnyi manquera donc la réception du FC Lorient le samedi 2 mai (17h sur beIN SPORTS), comptant pour la 32e journée de Ligue 1.

Cette rencontre face aux Merlus est placée entre les deux affiches face au Bayern Munich en Ligue des champions (28 avril – 6 mai), une rencontre qui doit permettre à Luis Enrique de faire tourner son effectif. Ce sera également un coup d’arrêt pour le numéro 6 parisien, qui reste sur huit titularisations d’affilée en championnat, en disputant l’intégralité des rencontres.