Ligue 1 – Jérémie Pignard arbitre de Strasbourg / PSG

Ce samedi après-midi (17h sur Canal Plus), le PSG se déplace sur la pelouse du RC Strasbourg à l’occasion de la 32e journée de Ligue 1. Deuxième au classement à trois points du leader lillois (66 pts), le club de la capitale devra se relancer dans la course au titre après sa défaite face au LOSC la semaine passée (0-1). Ce match entre Strasbourg et le PSG sera arbitré par Jérémie Pignard. Il sera assisté par Mickaël Annonier et Stephan Luzi. Rémi Landry sera le quatrième arbitre. Enfin, Bastien Dechepy et Cyril Mugnier officieront en tant qu’arbitres assistants vidéo.

Cette saison, Jérémie Pignard a arbitré à deux reprises le PSG, lors d’un match nul face aux Girondins Bordeaux (2-2) et d’une victoire face à l’OGC Nice (2-1). Il a également arbitré une fois le RCSA (défaite 2-3 face à l’AS Monaco). Lors de cet exercice 2020-2021, l’arbitre de 33 ans a dirigé 14 matches de Ligue 1 pour un total de 60 cartons jaunes et 4 cartons rouges distribués.