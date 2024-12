Ligue 1 – Joao Neves nommé pour le plus beau but du mois de novembre

Arrivé au PSG l’été dernier, Joao Neves s’est très vite acclimaté à son nouvel environnement. Meilleur passeur de Ligue 1, il est nommé pour le plus beau but du mois de novembre.

Joao Neves est l’un des meilleurs joueurs du PSG depuis le début de la saison. Débarqué à Paris en provenance du Benfica l’été dernier, le milieu de terrain (20 ans) s’est rapidement acclimaté à son nouvel environnement, lui qui est un titulaire indiscutable dans le onze de Luis Enrique. Auteur de bonnes performances, l’international portugais a déjà délivré cinq passes décisives en championnat, ce qui en fait de lui le meilleur passeur, mais il a également marqué deux buts.

A voir aussi : Ligue 1 – Le PSG ne se rassure pas face à Auxerre (0-0)

En concurrence avec quatre autres joueurs

Sa magnifique reprise de volée sur un centre d’Achraf Hakimi lors de la victoire du PSG contre Toulouse le 22 novembre dernier est nommée pour le titre du plus beau but du mois de novembre de la Ligue 1. Il est en concurrence avec un ballon piqué de Zakaria Aboukhlal avec Toulouse, de la reprise de volée du pied droit d’Estéban Lepaul qui a fini dans la lucarne de… Gianluigi Donnarumma lors de la victoire du PSG à Angers (2-4), un joli piqué de Maghnes Akliouche avec Monaco et un coup franc à ras de terre de Pierre-Emile Højbjerg avec Marseille contre Lens. Pour voter pour le but du numéro 87 du PSG, c’est par ici.