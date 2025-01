Alors qu’il vient d’être élu meilleur arbitre du monde en 2024, François Letexier est déjugé aujourd’hui par la FFF. Le choc entre Wilfried Singo et Gianluigi Donnarumma qui a laissé une belle marque au visage du portier italien n’avait aucunement été sanctionné par l’arbitre français.

Le 18 décembre dernier, l’AS Monaco et le PSG disputaient la 16e journée de Ligue 1 en avance, en raison du Trophée des Champions programmé ce premier week-end du mois de janvier 2025. Les hommes de Luis Enrique l’avaient emporté sur le score de 2-4 sur la pelouse du Stade Louis II, mais avaient perdu leur gardien de but peu après la premier quart d’heure. En effet, Gianluigi Donnarumma a été violemment percuté par Wilfried Singo, qui est arrivé semelle en avant sur le visage de l’Italien. Ainsi, ce dernier s’est retrouvé au sol, ouvert à la joue, et dans l’obligation de sortir après s’être fait poser des agrafes sur le visage directement sur la pelouse. A la suite de cette action, François Letexier, n’a pas jugé bon d’exclure le défenseur monégasque, déjà averti d’un carton jaune à ce moment du match. Une décision qui n’a pas manqué de faire polémique, et aujourd’hui déjugée par la FFF.

Dans son rapport hebdomadaire, la plus haute instance du football français explique : « Cette situation est très difficile à juger, entre imprudence, absence d’intentionnalité, manque de considération et mise en danger de l’intégrité physique du gardien de but […] À l’analyse des images, l’attaquant joue certes le ballon, mais son action met en danger l’intégrité physique du gardien de but, eu égard à la semelle venant directement impacter le visage de ce dernier […]. L’intervention de l’assistance vidéo était attendue pour modifier la décision initiale et exclure le joueur fautif« . Outre son rapport, la FFF a également partagé les images du camion VAR, occupé ce soir-là par Jérôme Brisard : « Je ne t’enverrai pas (revoir les images ; NDLR). Il n’y a pas d’extra-mouvement, il veut l’éviter, il saute par-dessus. Malheureusement, il le tape… Les conséquences sont énormes, certes, mais on ne peut rien faire« , soufflait-il à l’oreille de François Letexier.