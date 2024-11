Ligue 1 : La J15 et le choc PSG / OL programmé !

Après la trêve internationale, le PSG retrouvera la compétition avec la 12e journée de Ligue 1, et la rencontre face au Toulouse FC. Pour ses semaines à venir, le club de la capitale est fixé sur son calendrier.

Après la 12e journée de Ligue 1 sur la pelouse du Parc des Princes face au TFC, le PSG enchaînera avec la cinquième journée de Ligue des Champions sur le terrain du Bayern Munich puis les 13e et 14e journées de championnat respectivement face au FC Nantes et l’AJ Auxerre. Dans la foulée, les hommes de Luis Enrique disputeront le dernier match de C1 face au RB Salzburg. Pour la suite de son mois de décembre, le Paris Saint-Germain est désormais fixé. En effet, la Ligue a communiqué concernant la programmation de la 15e journée de Ligue 1 et le choc entre le PSG et l’OL. La rencontre se jouera le dimanche 15 décembre prochain (20h45 sur DAZN) au Parc des Princes.