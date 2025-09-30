FC Metz

Ligue 1 : La J16 et FC Metz / PSG programmé

La Ligue en a désormais pris l’habitude, la programmation des matchs est annoncée avec une avance bien conséquente en comparaison avec ce qu’il se faisait auparavant. Ainsi, la 16e journée du championnat a d’ores et déjà annoncée.

Afin que les supporters et téléspectateurs aient une meilleure visibilité sur le calendrier, la Ligue communique avec beaucoup d’avance sur la programmation des journées de Ligue 1. Aujourd’hui, la programmation de la 16e journée de championnat prévue le week-end des 12, 13 et 14 décembre a été communiquée. A l’occasion de cette journée, le PSG se déplacera sur la pelouse du FC Metz le samedi 13 décembre prochain à 19h. A noter que ce match sera le dernier de l’année 2025 en Ligue 1. Le championnat de France reprendra ses droits le week-end du vendredi 2 janvier.

