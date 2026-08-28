Ligue 1 : la LFP donne raison au PSG face à Rennes

La commission des compétitions de la LFP a rendu son verdict ce vendredi après-midi au sujet du litige entre le PSG. et Rennes.

Le Paris Saint-Germain devait initialement recevoir pour son premier match de Ligue 1 cette saison, le 23 août dernier. Néanmoins, à cause d’un champignon lié aux fortes chaleurs, la pelouse du Parc des Princes a été jugée impraticable. Résultat des courses, le match a été inversé et c’est finalement le Stade Rennais qui a reçu les Rouge et Bleu au Roazhon Park. Problème, les Bretons voulaient également recevoir au match retour.

La raison ? les Rennais estiment que le PSG est pleinement fautif. Ce que la commission des compétitions de la LFP n’a pas démenti. Réunie ce vendredi matin pour statuer sur ce match retour, l’instance a ainsi infligé une amende de 150000 euros au PSG, mais a donné raison au club parisien qui pourra recevoir au Parc des Princes lors de la 23e journée de Ligue 1.

La décision de la commission des compétitions de la LFP

« Concernant la rencontre comptant pour la 1ère journée de Ligue 1 Mc Donald’sParis Saint-Germain – Stade Rennais, qui a été inversée le 19 août dernier, la Commission des Compétitions a décidé d’infliger une amende de 150.000€ au Paris Saint-Germain en application de l’article 501.4 du Règlement des compétitions de la LFP, qui vise les obligations des clubs en matière de praticabilité de terrain et de stade de repli.

Concernant la rencontre comptant pour la 23e journée de Ligue 1 McDonald’sStade Rennais – Paris Saint-Germain, le match est inversé et se tiendra au Parc des Princes. »