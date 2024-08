Ligue 1 : La LFP repousse la sonorisation des arbitres

Le feuilleton des droits TV de la Ligue 1 semble avoir mis à mal la LFP, qui après le double de report du Trophée des Champions, se voit repoussé une innovation arbitrale d’envergure prévue initialement pour le début de la saison 2024/2025.

Ce vendredi soir (20h45 sur DAZN), le PSG ouvre le bal de la saison 2024/2025 de Ligue 1 face au Havre. Une rencontre qui devait marquer un tournant pour l’arbitrage en France avec l’intronisation de la sonorisation, utilisée par les arbitres lors des décisions qui ont nécessité la VAR. Une nouvelle qu’avait annoncé Philippe Diallo, président de la FFF, au printemps dernier. Cependant, pour des raisons budgétaires et selon Le Parisien, cette avancée est repoussée : « Depuis l’automne dernier, c’est vraiment un projet que nous avions envie de mener pour la saison 2024-2025, au gré du nouvel appel d’offres et de l’arrivée d’un nouveau diffuseur. Mais les tests pratiqués, les analyses menées sur les besoins sur l’ensemble des stades de L1 ont fait apparaître que c’était plus complexe, plus coûteux et moins rapide que ce qu’on aurait pu imaginer. Les difficultés économiques rencontrées ces dernières semaines ont encore fait évoluer la réflexion« , explique-t-on du côté de la LFP, dans des propos rapportés par nos confrères du Parisien.

Toujours selon les informations du Parisien, la LFP souhaite que les installations soient opérationnelles dans tous les stades en même temps, et non pas seulement dans les grands stades. Un paramètre qui pourrait faire intervenir la sonorisation des arbitres en Ligue 1 au cours de la saison, ou la saison d’après.