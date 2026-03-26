Officiel – La LFP valide le report du match Lens / PSG

Comme attendu, la LFP a validé le report de Lens / PSG à l’issue de son conseil d’administration ce jeudi matin.

La décision de la LFP était attendue depuis le début de la semaine. Suite à la demande du PSG de reporter son match de la 29e journée de Ligue 1 face au RC Lens (11 avril), programmé entre ses deux matchs de quarts de finale de la Ligue des champions contre Liverpool (8 et 14 avril), la Ligue devait rendre sa décision ce jeudi en début d’après-midi.

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Le conseil d’administration a voté à l’unanimité

Malgré l’opposition des Sang & Or, la LFP a décidé de reporter ce choc décisif dans la course au titre entre le PSG et le RC Lens. Ainsi, le club parisien aura six jours pour préparer son quart de finale retour de Ligue des champions face aux Reds, à Anfield le 14 avril. « Le conseil d’administration de la Ligue de football professionnel (LFP) a voté à l’unanimité, ce jeudi matin, en faveur du report des deux matches de L1 du PSG et de Strasbourg calés entre l’aller et le retour de leurs prochaines confrontations européennes », rapporte L’Equipe. Lens / PSG et Strasbourg / Brest vont donc être programmés entre la 33e (9 mai) et la 34e journée (16 mai) de Ligue 1, soit la dernière case disponible en cette fin de saison.

Même si les Lensois ont clairement exprimé leur volonté de ne pas reporter cette rencontre, la LFP était souveraine dans cette décision. Comme le prévoit l’article 22 des statuts et règlements de la Ligue concernant ses « attributions. » Le texte lui donne notamment le pouvoir d’ « arrêter le calendrier général des épreuves et le calendrier des rencontres (…) et de procéder à toute modification de ceux-ci en cours de saison. » Après le report de PSG / Nantes, reprogrammé le 22 avril afin de préparer au mieux son huitième de finale de Ligue des champions face à Chelsea, le club aura une nouveau fois l’occasion d’aborder dans les meilleures conditions sa double confrontation face à Liverpool, à l’instar de Strasbourg qui affrontera Mayence en quarts de finale de la Ligue Europa Conférence (9 et 16 avril).

Lens / PSG reprogrammé le mercredi 13 mai

[MAJ] Dans son communiqué, la LFP a officialisé cette nouvelle concernant les reports de Lens / PSG et Strasbourg / Brest. Ces deux rencontres sont reprogrammées au mercredi 13 mai : « À la demande du Paris Saint-Germain et du RC Strasbourg afin de préparer dans les meilleures conditions leurs quarts de finales respectifs en UEFA Champions League et en UEFA Conference League, le Conseil d’Administration de la LFP a décidé à l’unanimité en dehors des clubs concernés de reporter les matchs RC Lens – Paris Saint-Germain et Stade Brestois – RC Strasbourg, comptant pour la 29e journée de Ligue 1 Mc Donald’s, au mercredi 13 mai. Ces décisions s’inscrivent dans la ligne stratégique forte du Conseil d’Administration de permettre à la France de conserver sa cinquième place à l’indice UEFA, qui permet d’obtenir quatre places en UEFA Champions League. Ces deux décisions s’accompagnent d’une proposition faite au RC Lens d’aménager son calendrier pour avancer la rencontre RC Lens-FC Nantes (33e journée) au vendredi 8 mai au cas où le Paris Saint-Germain serait qualifié en demi-finales de l’UEFA Champions League. »

🚨 BREAKING : La ligue a VALIDÉ le report de Lens / PSG !



[RMC Sport / L’Équipe]



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