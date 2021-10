Si tout n’est pas parfait dans le jeu, ce qui reste assez logique au mois d’octobre, le PSG réalise un début de saison quasiment parfait d’un point de vue comptable. Premiers de leur groupe de Ligue des Champions avec 7 unités, les hommes de Mauricio Pochettino sont également en tête de la Ligue 1 avec 27 points sur 30 possibles et 9 points d’avance sur leur premier poursuivant, le RC Lens.

Et les Parisiens auront à cœur de confirmer cette bonne passe ce dimanche lors du Classique contre l’Olympique de Marseille qui clôturera la 11e journée de Ligue 1. Par la suite, le club de la capitale recevra le LOSC (12e journée) avant de se déplacer sur la pelouse des Girondins de Bordeaux (13e journée). Pour le reste, la LFP a officialisé la programmation de la 14e journée : le PSG accueillera ainsi le FC Nantes dans son antre du Parc des Princes le samedi 20 novembre à 17h00.Une journée qui sera également marquée par les chocs entre Lille et Monaco (vendredi 19 novembre à 21h00) et entre les deux Olympiques (dimanche 21 à 20h45).