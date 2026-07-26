Ligue 1 – La rencontre entre Brest et le PSG programmée

Dans moins d’un mois, la saison 2026-2027 de Ligue 1 va ouvrir ses portes. La LFP a dévoilé la programmation de la quatrième journée durant laquelle le PSG va se déplacer à Brest.

La saison 2026-2027 du PSG va bientôt reprendre. Les joueurs de Luis Enrique, sans les Mondialistes, vont reprendre le chemin du Campus de Poissy demain. Avant son premier match officiel contre Aston Villa lors de la Supercoupe d’Europe le 12 août prochain, le club de la capitale va jouer deux matches amicaux contre Majorque (5 août) et Manchester United (8 août). La Ligue 1 commencera avec la réception – au Parc des Princes – du Stade Rennais le 23 août prochain. Ces dernières heures, la LFP a dévoilé la programmation de la quatrième journée du championnat de France.

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En clôture de la journée

Lors de cette journée, le PSG se déplacera sur la pelouse du Stade Brestois. Cette rencontre a été programmée en clôture de la quatrième journée, le dimanche 13 septembre prochain à 20h45. Elle sera diffusée sur Ligue 1 +. Cette quatrième journée s’ouvrira par un choc entre le Stade Rennais et l’Olympique de Marseille. Il y aura aussi des affiches entre l’AS Monaco et Strasbourg ou entre le Paris FC et l’Olympique Lyonnais.

La programmation de la quatrième journée de Ligue 1