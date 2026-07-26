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Ligue 1 – La rencontre entre Brest et le PSG programmée

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas26 juillet 2026

Dans moins d’un mois, la saison 2026-2027 de Ligue 1 va ouvrir ses portes. La LFP a dévoilé la programmation de la quatrième journée durant laquelle le PSG va se déplacer à Brest.

La saison 2026-2027 du PSG va bientôt reprendre. Les joueurs de Luis Enrique, sans les Mondialistes, vont reprendre le chemin du Campus de Poissy demain. Avant son premier match officiel contre Aston Villa lors de la Supercoupe d’Europe le 12 août prochain, le club de la capitale va jouer deux matches amicaux contre Majorque (5 août) et Manchester United (8 août). La Ligue 1 commencera avec la réception – au Parc des Princes – du Stade Rennais le 23 août prochain. Ces dernières heures, la LFP a dévoilé la programmation de la quatrième journée du championnat de France

Quels joueurs seront présents à la reprise de l’entraînement du PSG le 27 juillet ?
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En clôture de la journée

Lors de cette journée, le PSG se déplacera sur la pelouse du Stade Brestois. Cette rencontre a été programmée en clôture de la quatrième journée, le dimanche 13 septembre prochain à 20h45. Elle sera diffusée sur Ligue 1 +. Cette quatrième journée s’ouvrira par un choc entre le Stade Rennais et l’Olympique de Marseille. Il y aura aussi des affiches entre l’AS Monaco et Strasbourg ou entre le Paris FC et l’Olympique Lyonnais

La programmation de la quatrième journée de Ligue 1

  • Vendredi 11 septembre à 20h45 sur Ligue 1+
    • Stade Rennais FC – Olympique de Marseille
  • Samedi 12 septembre à 17h15 sur Ligue 1+
    • RC Strasbourg Alsace – AS Monaco 
  • Samedi 12 septembre à 20h45 sur Ligue 1+
    • Paris FC – Olympique Lyonnais 
    • AJ Auxerre – OGC Nice 
    • FC Lorient – Toulouse FC 
    • Havre AC – Angers SCO
  • Dimanche 13 septembre à 15h00 sur Ligue 1+
    • LOSC Lille – ESTAC Troyes
  • Dimanche 13 septembre à 17h15 sur Ligue 1+
    Le Mans FC – RC Lens 
  • Dimanche 13 septembre à 20h45 sur Ligue 1+
    • Stade Brestois 29 – Paris Saint-Germain 

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas26 juillet 2026

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