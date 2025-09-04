Ligue 1 – La rencontre entre le PSG et Auxerre programmée

Après la trêve internationale, le PSG va enchaîner les matches. Sa rencontre de Ligue 1 contre Auxerre, qui se jouera avant le déplacement à Barcelone, a été programmée.

À l’issue de la trêve internationale, le PSG va commencer sa campagne européenne. Pour commencer la phase de ligue de la Ligue des champions, le club de la capitale recevra – au Parc des Princes – l’Atalanta Bergame le 17 septembre prochain. Pour la deuxième journée, les Rouge & Bleu se déplaceront à Barcelone pour y défier le Barça. Cette rencontre se jouera le 1er octobre.

A voir aussi : Koundé : « Barça / PSG ? Un match qu’on attend avec impatience »

Quatre jours avant le choc contre le FC Barcelone

La rencontre de Ligue 1 qui précèdera ce choc, la sixième journée contre Auxerre au Parc des Princes, a été programmée. Cette dernière se déroulera le samedi 27 septembre prochain à 21h05. Elle sera diffusée sur Ligue 1+. Le PSG aura donc trois jours pour préparer le choc contre le FC Barcelone, match que tous les supporters de football attendent avec impatience.

Le programme de la sixième journée de Ligue 1

Vendredi 26 septembre 2025 à 20h45 sur Ligue 1+ RC Strasbourg Alsace – Olympique de Marseille



Samedi 27 septembre 2025 à 17h00 sur Ligue 1+ FC Lorient – AS Monaco



Samedi 27 septembre 2025 à 19h00 sur Ligue 1+ Toulouse FC – FC Nantes



Samedi 27 septembre 2025 à 21h05 sur Ligue 1+ Paris Saint-Germain – AJ Auxerre



Dimanche 28 septembre 2025 à 15h00 sur Ligue 1+ OGC Nice – Paris FC



Dimanche 28 septembre 2025 à 17h15 sur beIN SPORTS 1 LOSC Lille – Olympique Lyonnais



Dimanche 28 septembre 2025 à 17h15 sur Ligue 1+ Angers SCO – Stade Brestois 29 FC Metz – Havre AC

